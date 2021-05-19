حمدوك: حققنا الأهداف التى ذهبنا من أجلها لمؤتمر باريس لدعم السودان

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبدالله حمدوك، اليوم الأربعاء، أن السودان حقق كل الأهداف التى ذهب من أجلها إلى مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطى فى السودان، مبينًا أنه مثل عودة السودان للمجتمع الدولى التنموى وأن نجاح المؤتمر سيساعد السودان للانتقال إلى ديمقراطية مستدامة مقدمًا شكره للرئيس الفرنسى ماكرون وكل أصدقاء السودان الذين شاركوا بفعالية فى المؤتمر.





ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن حمدوك قوله فى المؤتمر الصحفى الذى عقده عقب وصوله البلاد لعرض أهم نتائج ومخرجات مؤتمر باريس، أن السودان إستطاع معالجة ديونه البالغة أكثر من ستين مليار دولار والتى أثقلت كاهله وكبلته وحرمته من الحصول على مساعدات المؤسسات المالية الدولية، لافتا إلى أنها ديون ورثتها الحكومة الانتقالية من النظام السابق وكان لابد من معالجتها، مشيرًا إلى أن السودان وبحلول يونيو القادم سيصل مرحلة إتخاذ القرار فى نادى باريس ليستفيد من منحة الدول المثقلة بالديون (هيبك) التى من المؤمل أن يستفيد السودان فيها من إعفاء مايقارب الـ 45 مليار دولار من ديونه. واستعرض حمدوك الخطوات الخمسة التى اتخذتها الحكومة الانتقالية قبل السفر للمؤتمر للوصول لهذه المرحلة فى نادى باريس وكانت شروط أساسية لمعاملة السودان وفق هذه الخاصية مجملا إياها فى برنامج وطنى للاصلاح الاقتصادى بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى وتنفيذ البرنامج ومعالجة ديون البنك الدولى وبنك التنمية الإفريقى وإستراتيجية لمكافحة الفقر ومعالجة ديون صندوق النقد الدولى. وأكد أن السودان نفذ كل هذه الشروط قبل الوصول إلى باريس وتبقى الشرط الخامس المتعلق بمعالجة ديون صندوق النقد الدولى موضحًا أن فرنسا ساعدت السودان فى تنفيذه بتقديم قرض تجسيرى بقيمة 1.5 مليار دولار لمعالجته مقدمًا شكره للرئيس ماكرون لوقوفه مع السودان.

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