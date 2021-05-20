إجراءات الحجر المنزلي والمؤسسي بداية من اليوم للقادمين إلى المملكة والفئات المستثناة

إجراءات الحجر المنزلي والمؤسسي بداية من اليوم 20 مايو للقادمين إلى المملكة وما هي اللقاحات المُعتمدة والفئات المستثناة من تلك الإجراءات ؟، نتناول شرح الحجر الصحي المؤسسي و العزل الطبي والعزل المنزلي والذي يبدأ في يوم 8 شوال للعام الهجري الجاري 1442، او في تمام العشرين من مايو الجاري من العام الميلادي 2021، حيث يُعتبر الحجر الصحي المؤسسي بمثابة إجراء يتم لكل شخص قادم من خارج المملكة، ماعدا فئات مُعينة مُستثناه، حيث يتم إستضافة القادمين في أماكن معينة أو مناطق إيواء سياحة.

إجراءات الحجر المنزلي والمؤسسي للقادمين إلى السعودية

يتم عزل المواطنين ضمن إجراءات الحجر المؤسسي للقادمين إلى المملكة العربية السعودية، على أن يتم ذلك على نفقتك الخاصة داخل مرفق إيواء سياحي خاص من وزارة السياحة ومُعتمد به الحجر الصحي، أما الفارق بين الحجر المؤسسي والحجر المنزلي أن الحجر المنزلي يتم للمواطن العادي عبر حجر الخروج من منزله لمدة 7 أيام، أما الحجر الطبي والذي يتم داخل أحد المرافق الطبية من مستشفيات العزل.

الناقل الجوي هو أي طيران كان أجنبي أو سعودي أو خاص، خطوط سعودية، أيرلندية، ماليزية، خطوط مصرية أو نوع خط يُطلق عليه ناقل جوي، ويعني المُحصن سواء كان مقيم أو مواطن هو الذي يكون مُحصن في تطبيق توكلنا، والذي قد حصل على جميع جرعات اللقاحات أو حصل على لقاح واحد وقد تم مرور 14 يوم على اللقاح أو تعافي ولم تمر 6 أشهر على تعافيه.

اللقاحات المُعتمدة والفئات المستثناة من الإجراءات

هناك أربعة لقاحات مُعتمدة في المملكة العربية السعودية، لقاح جونسون أند جونسون جرعة واحدة، لقاح مودرنا جرعتين، لقاح اكسفورد جرعتين ولقاح الفايزر جرعتين، وهناك فئات مُستثناه من الحجر المؤسسي وهم المواطن والمواطنة وزوجة المواطن وأبناء وبنات المواطنة والعمالة المنزلية المرافقة للمواطن، والتي يتم إجراء حجر صحي منزلي لهم وليس مؤسسي، حيث يتم عزله لمدة 7 أيام في منزله مع إجراء تحاليل PCR في المعامل المُعتمدة في اليوم السادس، أما العمالة المنزلية الغير مُحصنة والمرافقة لمُقيم مُحصن يتم إجراء حجر صحي منزلي لهم لمدة 7 أيام مع عمل تحليل PCR كذلك في اليوم السادس.