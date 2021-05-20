كيف ادخل بلاك بورد التقنية Blackboard

كيف ادخل بلاك بورد التقنية، بلاك بورد التقنية واحدة من المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم في المملكة والتي تعمل على تعزيز التعليم الإلكتروني، ومواكبة التقدم التكنولوجي خاصة خلال هذه الفترة التي فرضت على الجميع اللجوء إلى العالم الرقمي بكل تقنياته وخاصة في مجال التعليم، سوف نتعرف على آلية الدخول على بلاك بورد التقنية.

كيف ادخل بلاك بورد التقنية

كيف ادخل بلاك بورد التقنية ؟ من أكثر الأسئلة شيوعاً هذه الفترة بالنسبة للطلاب والطالبات، حيث يتم الدخول على بلاك بورد التقنية من خلال المعلومات الخاصة بالحساب والتي يتم الحصول عليها من خلال الدعم الفني على منصة بلاك بورد عند التحاق الطالب في البداية وهي عبارة عن:-

رقم السجل الأكاديمي الذي حصل عليه الطالب.

رمز الكلية الخاصة بالطالب، ورقم السجل المدني أو رقم الهوية.

ثم يتم الانتقال إلى رابط الدخول على منصة بلاك بورد من خلال شبكة الإنترنت.

كتابة اسم الطالب الذي يتكون من رمز الكلية و6 أرقام الأخيرة من رقم السجل الأكاديمي.

كتابة كلمة المرور عن طريق كتابة أرقام السجل المدني أو الاستعاضة عنها برقم الهوية.

ثم الضغط على تسجيل الدخول والانتقال إلى خدمات منصة بلاد بورد التقنية.

كلية بلاك بورد التقنية

واحدة من الكليات الهامة التي تتبع مؤسسة التدريب التقني والمهني التي تدعم الدراسة الإلكترونية والتقنية في عدد من الأقسام منها:

قسم الحسابات وقسم الاتصالات وتقنية المعلومات، وقسم الدراسات العامة.

مزايا التعليم عبر بلاك بورد التقنية

تتميز منصة بلاك بورد بعدد من الخصائص التي جعلتها منصة تعليمية متميزة يقبل عليها الطلبة السعوديين ومن هذه المميزات:-

سهولة التعامل مع المنصة التي تعمل على تعزيز مهارة الطالب التقنية.

تعمل على تحديد مستويات الطلبة وبالتالي تقديم التدريب المناسب له.

تساعد المتدرب على التقييم المستمر مع اتباع أحدث الوسائل التعليمية.

يتيح للطالب التواصل مع أساتذته وزملاؤه إلكترونياً عبر الإنترنت.

قلة الواجبات والاختبارات مما يجعل اهتمام المعلم بالتصحيح والمراجعات فقط.

مواعيد التقديم في بلاك بورد التقنية

يمكن للطالب معرفة مواعيد التقديم أو القبول في كليات بلاك بورد التقنية عن طريق الدخول على موقع بلاك بورد، كما يمكن التسجيل كمتدرب وتسجيل البيانات على الموقع الرسمي للمؤسسات العامة للتدريب المهني والتقني.