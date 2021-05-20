عاجل | تعلن الجامعة السعودية الإلكترونية عن موعد تسجيل المقررات لمرحلة البكالوريوس 1442، أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن فتح باب تسجيل المقررات الخاصة بطلاب مرحلة البكالوريوس، للدراسة في الفصل الصيفي من العام الدراسي الهجري 1441 / 1442، كما نتناول طريقة تسجيل المواد في الجامعة السعودية الإلكترونية لمرحلة البكالوريوس بسهولة خلال عدة دقائق.

اعلان الجامعة السعودية الإلكترونية موعد التسجيل

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن موعد تسجيل المقررات مرحلة البكالوريوس على أن يبدأ من يوم 7 / 10 / 1442 ويستمر حتى 14 / 10 من نفس العام الهجري الجاري، وقد أعلنت الجامعة عن هذا الخبر عبر بيانها على حسابها الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي تويتر، موضحة أن الدراسة سوف تتم لمرحلة البكالوريوس عن بُعد مؤكدة أنه لن يتم تسجيل أي مقررات يوجد بها تعارض في الاختبارات النصفية أو النهائية.

وقد وضحت الجامعة أن رسوم ساعات الدراسة الصيفية تظل كما هي الرسوم المُعتادة لكافة الكليات 210 ريال للساعة الواحدة، وقد أكدت الجامعة السعودية الإلكترونية أنه لن يتم تسجيل أي مُقرر قبل سداد الرسوم وقد حثت الطلاب على سرعة التوجه لسداد الرسوم الخاصة بمرحلة البكالوريوس على الفور وتسجيل المقررات في الوقت المحدد لضمان الانتظام في الدراسة.

طريقة التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية

لكي تتمكن من تسجيل المواد في الجامعة السعودية الإلكترونية يتم الدخول إلى الموقع الرسمي ثم الضغط على خدمات الطلبة وإدخال إسم المستخدم وكلمة المرور ثم الضغط على تسجيل الدخول، ثم النقر على STUDENT ثم إختيار الصف الدراسي مرحلة البكالوريوس والضغط على تنفيذ، ثم يتم ظهور عدة خيارات منها الحذف أو الإضافة وجدول الطالب الإسبوعي والدراسي والتسجيل الحالي وسجل التسجيل.

يتم إختيار الحذف والإضافة لتظهر صفحة جديدة يمكنك من خلالها تسجيل المواد لمرحلة البكالوريوس عبر الضغط على بحث عن مقرر ثم إختيار البحث المتقدم وإختيار المقرر الخاص بتخصصك والتي تريد تسجيلها، ثم إختيار الفرع وهو أحد فروع الجامعة السعودية الإلكترونية عليك معرفة إسم المادة وعدد الساعات وإسم المدرس حتى يتم إكمال المعلومات بشكل سليم وعدم معارضته مع المواد الأُخرى، وعند الإنتهاء من تسجيل كافة المواد الخاصة بمرحلة البكالوريوس يتم الضغط على تسجيل حتى تظهر لك المواد المُسجلة في جدول وبها كافة المعلومات عن كل مادة.