تمويل شخصي بدون كفيل لجميع الفئات بقيمة تبدأ من 5.000 حتي 300.000 ريال

وفرت العديد من الشركات والبنوك في المملكة العربية السعودية العديد من التمويلات المختلفة للعاملين في القطاع الخاص والمواطنين المتقاعدين وفرت لهم تمويلات شخصية بدون كفيل، وتتميز التمويلات بأنها إسلامية خاضعة للشريعة الاسلامية بهامش ربح ضئيل، وسوف نقدم لكم الشروط المطلوبة للحصول علي التمويل.

أن لا يقل عمر العميل عن 18 عام. الراتب الشهري للعميل لا يقل عن 6000 ريال سعودي. يجب أن يكون قضي خدمة عمل لا تقل عن 12 شهر.

أن لا يقل عمر العميل عن 21 عاماَ، ولا يتجاوز عمره عن 65 عاماَ. الراتب الشهري للعميل لا يقل عن 4000 ريال سعودي. يجب أن يكون قضي خدمة عمل لا يقل عن سنة عند تقديمه علي طلب التمويل.

شروط الحصول علي تمويل شخصي من شركة التداولات بدون كفيل

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. لا بد أن يكون المتقدم موظف مدني أو موظف بالقطاع العسكري، ويحول الراتب الشهري لأحد البنوك السعودية. لا بد من تقديم سجل ائتماني للشركة عن آخر 4 أعوام. لا يقل الراتب الشهري للمتقدم عن 10000 ريال سعودي، وإذا كان المتقدم معلم فلا بد أن لا يقل الراتب عن 6000 ريال.

شروط الحصول علي تمويل شخصي من شركة النايفات

أن لا يقل الراتب الشهري عن 8000 ريال سعودي. لا بد أن يكون قضي خدمة عمل في وظيفته لا تقل عن عام. لا يقل عمرالمتقدم عن 22 عاماَ، ولا يتجاوز عمره عن 60 عاماَ. لا بد أن يكون مقيم في أحد المناطق التي توجد بها أحد فروع شركة النايفات.

شروط الحصول علي تمويل شخصي بدون كفيل من بنك الرياض للمتقاعدين

شروط الحصول علي تمويل شخصي من شركة المربحةشروط الحصول علي تمويل شخصي من الشركة السعودية للتمويل

يقدم بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي للمتقاعدين والموظفين في القطاع الخاص ولا يحتاج الي كفيل، بأقساط شهرية مجدولة تصل الي خمس سنين، وسوف نوضح لكم الشروط المطلوبة.