الحصول علي مسكن من مؤسسة التقاعد العامة للموظفين والمتقاعدين بالشروط

الحصول علي مسكن من مؤسسة التقاعد، طريقة الحصول علي مسكن من خلال المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة أحد أهم المزايا التي تقدمها المؤسسة لمنتسيبها حيث تتبع وزارة الخدمة المدنية ومقرها الرئيسي في مدينه الرياض وتزيد فروع المؤسسة عن خمسين فرع في كافة أنحاء المملكة وتعمل المؤسسة علي تمويل العملاء موظفي الدولة الذين بلغو سن المعاش من المدنيين أو العسكريين أو المواطنين المتقاعدين للحصول علي مسكن مناسب. شروط الحصول علي مسكن من خلال مؤسسة التقاعد شرط أن يكون الشخص المتقدم للحصول علي مسكن أحد موظفي الدولة للمعاش أو المتقاعدين وأن تتجازو فترة الخدمة الوظيفية عن عامين كاملين.

أن لا يقل عمر المتقدم للحصول عن المسكن عن 25 عاماً ولا يزيد عن 65 عاماً.

شرط أساسي أن يتجاوز راتب المتقدم عن 5000 ريال سعودي شهرياً.

أن ينطبق علي المتقدم نظام التقاعد العسكري أو التقاعد المدني.

أن لا يكون المتقدم ملتزم بأي فروض أو قروض مالية أخري حتي يستطيع أقتطاع النسبة المتفق عليها من التمويل الشهري دون التأثير علي أحتياجاته المعيشية.

عند انتهاء علاقة العميل بالوظيفة يجب إعلام المؤسسة العامة للتقاعد لمعرفة كيفية سداد باقي الأقساط.

لشراء مسكن من مؤسسة التقاعد يجب علي العميل تقديم كافة الوسائط والضمانات التي تثبت حق المؤسسة العامة للتقاعد.

في البداية يتم شراء المسكن المطلوب باسم المؤسسة وبعد ذلك يتم نقل ملكية المسكن باسم العميل.

يجب أن لا يتجاوز عمر العقار عن 10 سنوات من تاريخ إصدار شهادة إتمام البناء.

التمويل يكون لشراء الفيلات والشقق الدوبلكس ولا يجوز شراء أراضي أو عقارات تجارية.

يجب أن يكون العقار كامل المرافق.

علي العميل الذي يريد شراء مسكن من مؤسسة التقاعد بسداد مبلغ يتراوح من 10% إلى 20% من إجمالي قيمة العقار وتتم تحديد النسبة من عمر العقار.

أن لا يتجاوز إجمالي القسط الشهري المطلوب لشراء المسكن عن ثلث اجمالي المرتب أن كان العميل موظف ولا يزيد عن ربع إجمالي المعاش أن كان العميل متقاعد.

يجوز للعميل سداد قيمة أكبر من الدفعة الأولي التي تم تحديدها.

بعد مرور عام من استلام العقار المحدد يمكن للعميل سداد الأقساط المتفق عليها.

في حالة عدم دفع العميل قسط أو تعثر في قسط للحق المؤسسة المطالبة بدفع قسطين فوراً.

للمؤسسة الحق في بيع العقار دون قيام العميل بالأخلاء في حالة عدم دفع الأقساط. الأوراق المطلوبة للحصول علي مسكن من مؤسسة التقاعد تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية شرط أن تكون سارية. تقديم شهادة التعريف بالراتب موثقة من جهة العمل في حالة أن كان المتقدم موظف أو من خلال المؤسسة العامة للتقاعد في حالة أن كان المتقدم متقاعد. تقديم طلب للمؤسسة التقاعد للحصول علي مسكن والتوقيع علي طلب. تحويل الراتب عن طريق خطاب مقدم للمؤسسة من جهة العمل. في حالة الموافقة علي الطلب تقوم المؤسسة بتوجيه العميل علي بنك الرياض ويقدم الرسم التوضيحي للمسكن وعرض السعر المعروض من صاحب العقار. صورة طبق الأصل من صك ملكية الأصل. تقديم صورة طبق الأصل من الرخصة الخاصة بالعقار. لشراء مسكن من مؤسسة التقاعد في حالة أن كان العقار قابل للتقسيم يجب تقديم صورة من مستند التجزئة. تقديم صورة من الهوية الوطنية سارية للشخص مالك العقار. خطوات الحصول علي مسكن مؤسسة التقاعد تقديم الأوراق المطلوبة التي تحديدها في الشروط.

إدخال البيانات الخاصة بالعميل مثل العمر والخدمة وقيمة الراتب من خلال الموظف المختص وذلك لتحديد قيمة المبلغ المتاح لتمويل لشراء مسكن من مؤسسة التقاعد.

تقديم نموذج طلب التحويل للمؤسسة .

دفع رسوم قدرها 300 ريال لبرنامج مساكن.

للحصول علي التمويل من المؤسسة يتم عمل مسح ضوئي للعملاء المتقدمين.

إرسال ملفات المتقدمين إلى المركز الرئيسي عن طريق البريد الإلكتروني وحصر المتقدمين وأعدادهم من بطاقة إثبات الهوية للمتقدمين.

ولشراء مسكن من مؤسسة التقاعد يتم إرسال طلبات الحصول علي المسكن إلى بنك الرياض الوطني بواسطة البريد الإلكتروني.

يقوم بنك الرياض بتحويل ملفات وطلبات المتقدمين إلى شركة سمة للمعلومات ائتمانية للاستعلام عن المتقدمين والتأكد من مطابقة الوسائط الرسمية والمستندات.

بعد ذلك تقوم بالرد علي المركز الرئيسي لتأكيد صحة البيانات.

ومن ذلك الأوراق يقوم الفرع الرئيسي لمؤسسة التقاعد العامة بإرسال خطابات الموافقة إلى الفروع الذي تم فيه تلقي الطلب منه والموافقة برقم هوية العميل المتقدم والذي حصل علي الموافقة النهائية.

يتسلم العميل من الفرع خطاب بالموافقة ومختوم به الأوراق التي تقدم بها وشهادة التعريف بالراتب وطلب تحويل العقار وإيصال سداد الرسوم ويتوجه العميل بهذا الخطاب إلى أقرب فرع لبنك الرياض لشراء مسكن من مؤسسة التقاعد.

يقوم العميل بتسديد مبلغ 4500 ريال رسوم تحويل ويتم فتح حساب له في بنك الرياض الوطني في حالة أن لم يكن للعميل حساب جاري.

يتأكد البنك من سلامة بيانات العقار ويشترط البنك استيفاء جميع الشروط اللازمة في حالة مخالفة العقار للشروط يطلب من العميل البحث عن عقار آخر للحصول مسكن من مؤسسة التقاعد. شروط الحصول علي مسكن من خلال مؤسسة التقاعدالأوراق المطلوبة للحصول علي مسكن من مؤسسة التقاعدخطوات الحصول علي مسكن مؤسسة التقاعد الوسوم

الحصول علي مسكن من مؤسسة التقاعد، طريقة الحصول علي مسكن من خلال المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة أحد أهم المزايا التي تقدمها المؤسسة لمنتسيبها حيث تتبع وزارة الخدمة المدنية ومقرها الرئيسي في مدينه الرياض وتزيد فروع المؤسسة عن خمسين فرع في كافة أنحاء المملكة وتعمل المؤسسة علي تمويل العملاء موظفي الدولة الذين بلغو سن المعاش من المدنيين أو العسكريين أو المواطنين المتقاعدين للحصول علي مسكن مناسب. شروط الحصول علي مسكن من خلال مؤسسة التقاعد شرط أن يكون الشخص المتقدم للحصول علي مسكن أحد موظفي الدولة للمعاش أو المتقاعدين وأن تتجازو فترة الخدمة الوظيفية عن عامين كاملين.

أن لا يقل عمر المتقدم للحصول عن المسكن عن 25 عاماً ولا يزيد عن 65 عاماً.

شرط أساسي أن يتجاوز راتب المتقدم عن 5000 ريال سعودي شهرياً.

أن ينطبق علي المتقدم نظام التقاعد العسكري أو التقاعد المدني.

أن لا يكون المتقدم ملتزم بأي فروض أو قروض مالية أخري حتي يستطيع أقتطاع النسبة المتفق عليها من التمويل الشهري دون التأثير علي أحتياجاته المعيشية.

عند انتهاء علاقة العميل بالوظيفة يجب إعلام المؤسسة العامة للتقاعد لمعرفة كيفية سداد باقي الأقساط.

لشراء مسكن من مؤسسة التقاعد يجب علي العميل تقديم كافة الوسائط والضمانات التي تثبت حق المؤسسة العامة للتقاعد.

في البداية يتم شراء المسكن المطلوب باسم المؤسسة وبعد ذلك يتم نقل ملكية المسكن باسم العميل.

يجب أن لا يتجاوز عمر العقار عن 10 سنوات من تاريخ إصدار شهادة إتمام البناء.

التمويل يكون لشراء الفيلات والشقق الدوبلكس ولا يجوز شراء أراضي أو عقارات تجارية.

يجب أن يكون العقار كامل المرافق.

علي العميل الذي يريد شراء مسكن من مؤسسة التقاعد بسداد مبلغ يتراوح من 10% إلى 20% من إجمالي قيمة العقار وتتم تحديد النسبة من عمر العقار.

أن لا يتجاوز إجمالي القسط الشهري المطلوب لشراء المسكن عن ثلث اجمالي المرتب أن كان العميل موظف ولا يزيد عن ربع إجمالي المعاش أن كان العميل متقاعد.

يجوز للعميل سداد قيمة أكبر من الدفعة الأولي التي تم تحديدها.

بعد مرور عام من استلام العقار المحدد يمكن للعميل سداد الأقساط المتفق عليها.

في حالة عدم دفع العميل قسط أو تعثر في قسط للحق المؤسسة المطالبة بدفع قسطين فوراً.

للمؤسسة الحق في بيع العقار دون قيام العميل بالأخلاء في حالة عدم دفع الأقساط. الأوراق المطلوبة للحصول علي مسكن من مؤسسة التقاعد تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية شرط أن تكون سارية. تقديم شهادة التعريف بالراتب موثقة من جهة العمل في حالة أن كان المتقدم موظف أو من خلال المؤسسة العامة للتقاعد في حالة أن كان المتقدم متقاعد. تقديم طلب للمؤسسة التقاعد للحصول علي مسكن والتوقيع علي طلب. تحويل الراتب عن طريق خطاب مقدم للمؤسسة من جهة العمل. في حالة الموافقة علي الطلب تقوم المؤسسة بتوجيه العميل علي بنك الرياض ويقدم الرسم التوضيحي للمسكن وعرض السعر المعروض من صاحب العقار. صورة طبق الأصل من صك ملكية الأصل. تقديم صورة طبق الأصل من الرخصة الخاصة بالعقار. لشراء مسكن من مؤسسة التقاعد في حالة أن كان العقار قابل للتقسيم يجب تقديم صورة من مستند التجزئة. تقديم صورة من الهوية الوطنية سارية للشخص مالك العقار. خطوات الحصول علي مسكن مؤسسة التقاعد تقديم الأوراق المطلوبة التي تحديدها في الشروط.

إدخال البيانات الخاصة بالعميل مثل العمر والخدمة وقيمة الراتب من خلال الموظف المختص وذلك لتحديد قيمة المبلغ المتاح لتمويل لشراء مسكن من مؤسسة التقاعد.

تقديم نموذج طلب التحويل للمؤسسة .

دفع رسوم قدرها 300 ريال لبرنامج مساكن.

للحصول علي التمويل من المؤسسة يتم عمل مسح ضوئي للعملاء المتقدمين.

إرسال ملفات المتقدمين إلى المركز الرئيسي عن طريق البريد الإلكتروني وحصر المتقدمين وأعدادهم من بطاقة إثبات الهوية للمتقدمين.

ولشراء مسكن من مؤسسة التقاعد يتم إرسال طلبات الحصول علي المسكن إلى بنك الرياض الوطني بواسطة البريد الإلكتروني.

يقوم بنك الرياض بتحويل ملفات وطلبات المتقدمين إلى شركة سمة للمعلومات ائتمانية للاستعلام عن المتقدمين والتأكد من مطابقة الوسائط الرسمية والمستندات.

بعد ذلك تقوم بالرد علي المركز الرئيسي لتأكيد صحة البيانات.

ومن ذلك الأوراق يقوم الفرع الرئيسي لمؤسسة التقاعد العامة بإرسال خطابات الموافقة إلى الفروع الذي تم فيه تلقي الطلب منه والموافقة برقم هوية العميل المتقدم والذي حصل علي الموافقة النهائية.

يتسلم العميل من الفرع خطاب بالموافقة ومختوم به الأوراق التي تقدم بها وشهادة التعريف بالراتب وطلب تحويل العقار وإيصال سداد الرسوم ويتوجه العميل بهذا الخطاب إلى أقرب فرع لبنك الرياض لشراء مسكن من مؤسسة التقاعد.

يقوم العميل بتسديد مبلغ 4500 ريال رسوم تحويل ويتم فتح حساب له في بنك الرياض الوطني في حالة أن لم يكن للعميل حساب جاري.

يتأكد البنك من سلامة بيانات العقار ويشترط البنك استيفاء جميع الشروط اللازمة في حالة مخالفة العقار للشروط يطلب من العميل البحث عن عقار آخر للحصول مسكن من مؤسسة التقاعد. شروط الحصول علي مسكن من خلال مؤسسة التقاعدالأوراق المطلوبة للحصول علي مسكن من مؤسسة التقاعدخطوات الحصول علي مسكن مؤسسة التقاعد

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