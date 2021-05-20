يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا

توج يوفنتوس بكأس إيطاليا لكرة القدم بفوزه في نهائي البطولة على أتلانتا 2-1، يوم الأربعاء، ليحقق المدرب أندريا بيرلو أول ألقابه مع "السيدة العجوز".
وبعد وداع مبكر آخر لدوري الأبطال والإخفاق في الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي عانى بيرلو في موسمه الأول في تدريب يوفنتوس، لكن هدفي ديان كولوسيفسكي وكييزا منحاه المجد في كأس إيطاليا.
ومع حضور الجماهير لأول مرة في إيطاليا منذ مارس، تقدم يوفنتوس في ملعب "مابي" على عكس سير اللعب بفضل إنهاء رائع لهجمة من كولوسيفسكي في الدقيقة 31.
وأدرك أتلانتا، الذي كان يسعى للفوز بأول ألقابه في كأس إيطاليا منذ 1963، التعادل بشكل مستحق بواسطة رسلان مالينوفسكي قبل أربع دقائق من الاستراحة.
لكن فريق المدرب بيرلو زاد إيقاعه في الشوط الثاني ليسجل كييزا هدفه 13 في كل المسابقات هذا الموسم في الدقيقة 73 ، ليطلق العنان لاحتفالات صاخبة للاعبي يوفنتوس والطاقم الفني بعد صفارة النهاية.
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