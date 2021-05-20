أين جنودكم وأين مدرعاتكم.. رسالة مصورة من سرايا القدس للعدو “ننتظركم منذ مئات الساعات”

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محمد سياف - ابو ظبي - أرسلت سرايا القدس اليوم الخميس 20 مايو رسالة مصورة للعدو الإسرائيلي، وقامت المقاومة بتصوير غلاف غزه بالكامل وقد خلا تماماً من أي جندي أو مدرعة تابعة لقوات الإحتلال الإسرائيلي، وتخشى إسرائيل الدخول بجيشها إلى أرض غزه لعدم تكرار ما حدث قبل ذلك وتمكن المقاومة الفلسطنية من أسر جنود وضباط آخرين والمساومة وإجراء مفاوضات عليهم، على غرار ما حدث مع الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

أين جنودكم وأين مدرعاتكم.. رسالة مصورة من سرايا القدس للعدو

وخلال أيام الحرب على غزه اكتفت إسرائيل بالضربات الجوية والمدفعية وهدم العمارات والأبراج السكنية على رؤوس ساكنيه، الأمر الذي خلف أكثر من 200 شهيد حتى الآن نصفهم تقريباً من النساء والأطفال، ومنهم عائلات كاملة.

وقالت سرايا القدس في رسالتها اليوم متعجبة من خوف العدو من الحرب البرية بالرغم من وجود تصريحات سابقة لقادة في الجيش الإسرائيلي بالدخول لغزة برياً، ولكن سرعان ما تم التراجع عن تلك التصريحات، وجاء في الرسالة “أين جيوشكم أين جنودكم أين مدرعاتكم ننتظركم منذ مئات الساعات”، وذلك مع تصوير دقيق لمحيط غزه وخلوه من أي تحركات للعدو الإسرائيلي، وذلك كما في الفيديو أسفل الخبر.

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ويذك أن مفتى جمهورية مصر العربية قد أكد اليوم في بيان له على جواز إخراج زكاة المال والصدقات لإعمار غزة ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في الظروف التي يمرون بها.