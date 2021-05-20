الحجر الإلزامي للوافدين للمملكة والمستثنين من الحجر وباقات الحجر الفندقي المتاحة

الحجر الإلزامي للقادمين للمملكة، تم تفعيل الحجر الإلزامي للوافدين للملكة مع معرفة الفئات التي استثناؤها من الحجر في ظل قرار عودة الحياة لطبيعتها في المملكة العربية السعودية وعودة الوافدين والسماح لبعض الدول لسفر من وإلى المملكة وتخفيف الإجراءات الاحترازية بعد التماس حالات شفاء جائحة كرونا العالمية.

شروط الحجر الإلزامي للوافدين

حيث قررت المملكة فرض الحجر المؤسسي أو الحجر الفندقي علي العمالة الوافدة من أصحاب الإقامات وأيضاً سيشمل الحجر الصحي أو الإلزامي كافة الزيارات بأنواعها والتأشيرات الجديدة أيضاً وستكون مدة الحجر سبعة أيام للشخص الوافد بأحد الفنادق الخاصة والتي تعتمدها وزارة الصحة بالمملكة ووزارة السياحة لتنفيذ بروتوكول الحجر الإلزامي.

جدير بالذكر أن الحجر الإلزامي للوافد سيكون علي نفقته الخاصة وسوف يتم تصنيف الفنادق حسب القدرة المالية للوافد بداية من ثلاثة نجوم والذي سيكون سعر الحجر فيه للوافد 2300 ريال وتشتمل عملية الحجر علي ثلاث وجبات يومية والانتقال من وإلى المطار بسيارات تابعة للفندق وأيضاً يشمل المبلغ تحليل pcr بعد أن يتم الوافد اليوم السادس في الحجر.

طريقة حجز الحجر الإلزامي أو الحجر المؤسسي

الحجز المؤسسي سيكون عن طريق المسافر نفسه أو عن طريق الشركات السياحة والمكاتب والأفضل أن يكون الوافد بالحجز مباشرة لسهولة تلك العملية دون الحاجة لوسيط أو اللجوء له حيث يتطلب للحجز الإلزامي زيارة الموقع الخاص بالناقل الجوي أو الناقل البري وبعد ذلك يقوم الوافد باختيار الباقة المناسبة ويقوم بكتابة البيانات الخاصة لعملية الحجز للحجر المؤسسي ومنها أسم الوافد ورقم جواز السفر وباقي البيانات التي يطلبها الموقع وتتم عملية تسديد الرسوم بصورة إلكترونية لدفع “online” أون لاين عن طريق الإنترنت ومن المتوقع الدفع عند الوصول إلى الفندق مباشرة في الفترات القادمة.

موعد تطبيق الحجر المؤسسي والفئات المستثناة من الحجر

أعلت وزارة الصحة بالمملكة وإدارة الجوازات أن تطبيق النظام الجديد للحجر المؤسسي سيكون بداية من اليوم الموافق 20 مايو 2021 علي جميع الوافدين القادمين للمملكة عبر جميع منافذ الدخول الجوية والبحرية.

الفئات المستثناة من الحجر الإلزامي

يتم استثناء المواطنين والمواطنات وأبناء وبنات المواطنة وزوجة المواطن وزوج المواطنة والوفود الرسمية من حملة التأشيرات الدبلوماسية وعائلاتهم والعمالة المنزلية المحصنة الخاصة بالمواطنين السعوديين وطواقم الملاحة الجوية وكل من يعمل بالإمدادات الصحية وذلك للحجر الإلزامي للوافدين للمملكة.