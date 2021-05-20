جدة - نرمين السيد - وزعم جندلمان فى تغريدة على "تويتر"، بحسب "سبوتنيك"، أن ما يقرب من ربع هذه الصواريخ، أى قرابة الـ1.000 صاروخ، سقط داخل قطاع غزة.
ويتواصل التصعيد العسكرى لليوم العاشر على التوالى مخلفا خسائر مادية وبشرية جسيمة، وسط تعثر المساعى الدولية للوصول إلى حل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المتحدث باسم نتنياهو: تم إطلاق نحو 4.000 صاروخ باتجاهنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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