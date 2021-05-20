المتحدث باسم نتنياهو: تم إطلاق نحو 4.000 صاروخ باتجاهنا

جدة - نرمين السيد - وزعم جندلمان فى تغريدة على "تويتر"، بحسب "سبوتنيك"، أن ما يقرب من ربع هذه الصواريخ، أى قرابة الـ1.000 صاروخ، سقط داخل قطاع غزة.

ويتواصل التصعيد العسكرى لليوم العاشر على التوالى مخلفا خسائر مادية وبشرية جسيمة، وسط تعثر المساعى الدولية للوصول إلى حل.