ظهور طور الزمبي في لعبة فورت نايت 2021 fortnite في أخر إصدارات هذه اللعبة

مؤخرا انتشرت العديد من الألعاب الجماعية التي يمكن لأكثر من شخص لعبها سويا، وتعد لعبة فورت نايت احدي هذه الألعاب التي تهدف إلى البقاء على قيد الحياة ، أصبحت لعبة فورت نايت من الألعاب التي يلعبها ملايين الأشخاص حول العالم، وسيتم تحديث اللعبة في الفترة الأخيرة ملحقا بها العديد من المميزات الأخرى ومنها طور الزمبي، تعتمد اللعبة على الكثير من الإثارة والتشويق وهذا ما يجعل ملايين الناس يفضلون لعبها.

أهم سمات لعبة فورت نايت في الإصدار الجديد

تم إصدار اللعبة مؤخرا في إصدارها الثاني عشر، بالإضافة إلى وجود الزمبي ووجود قدرات كبيرة لهم خاصة في تسلقهم الصخور ومحاربتهم للفريق، والى جانب هذا أن الإصدار الجديد سيكون أكثر جودة من الإصدار القديم، والتي أصبحت أكثر شراسة من الإصدار القديم، بجانب هذا أيضا تم إضافة قاذفات لهب .

الإضافات الجديدة في لعبة فورت نايت

فور تحديثك للعبة فورت نايت بالإصدار الجديد يمكنك أن تشاهد العديد من المباريات في الألعاب حتى تتمكن من التعلم واكتساب خبرة في لعب لعبة فورت نايت، حيث يمكنك أن تشاهد 28 مباراة كل هذا في الإصدار الجديد للعبة رقم 12، تم حذف بعض الأدوات في الإصدار الجديد، ووجود عدد أسلحة أكثر التي يمكنك شرائها، نزول سمكة غاز فلوبر والتي تعد احدي التحديثات، انتصار جو والأرض من اللافا والذي يعتبر احدي الأطوار الجديدة في اللعبة ، ونزول بوتات جديدة، إرجاع طور لافا مرة ثانية، يمكنك أن تستعيد سكنك مرة أخرى بدون تكت، وجود العديد من أطوار الزمبي المختلفة في الإصدار الجديد، كما سيتم جعل سلاح القراصنة فلنت لوك احدي الإصدارات الجديدة، وجود عسل يمكن استخدامه كوجبة طعام يتم تناولها في اللعبة، عودة المظلة مرة ثانية إلى اللعبة بعد أن تم غيابها لمدة طويلة .