رابط تسجيل كلية الملك خالد العسكرية www.kkmar.gov.sa (جامعيين – ثانوية) الموعد والشروط

رابط تسجيل كلية الملك خالد العسكرية والتي أعلنت لجنة القبول والتسجيل بالمدارس العسكرية بالمملكة، كلية الملك خالد العسكرية، بفتح باب التسجيل الإلكتروني للطلاب حملة الشهادة الثانوية العامة 1441 والجامعيين ايضا المتخرجين في عام 1441 أيضا للتسجيل في الالتحاق في الدراسة بالكلية الكبيرة والتي يقبل عليها في كل عام آلاف الطلاب، ويتابع الطالب التعرف على الموعد المقرر لكل من الجامعيين وجملة الثانوية العامة وشروط الالتحاق بها وبالكليات العسكرية بشكل عام.

لجنة القبول والتسجيل

الكليات الأمنية والعسكرية بالمملكة العربية السعودية

في شهر أبريل – شعبان 1442 تم الانتهاء من إعلان نتائج الثانوية العامة بالمملكة لعام 1442 ويبدا في كل عام بعد الانتهاء من نتائج الثانوية البحث عن الكليات الأمنية والعسكرية في المملكة والتي تعتبر من أكثر الجامعات بالمملكة إقبالا من الطلاب الراغبين في تقديم الخدمات الجليلة للوطن وايضا التمتع بالمميزات الكبيرة للالتحاق بفريق العمل بالكليات والالتحاق بالتدريب المتميز للتخرج بالمؤهل المتميز الذي يساعد الطالب على الحصول على العمل المناسب والتي يتحدد حسب تقدير الطالب الذي حصل عليه في العام، وقد أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد بفتح باب التسجيل هذا العام للطلاب من حصلة الشهادة الثانوية العامة لعام 1442 وايضا للجامعيين.

اسم الكلية الموعد المقرر وفترة التقديم كلية الملك خالد العسكرية للحاصلين على لثانوية العامة 1441 تسجيل كلية الملك خالد للجامعيين تبدأ من الأول من يونيو 2021 وتنتهي الأحد 6 يونيو 2021. تبدأ من يوم 19 مايو 2021 وتنتهي في 23 مايو 2021.

شروط الالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية

يعتمد القبول والتقديم في الكلية العسكرية على عدد من الشروط، ويكون أولها أن يكون الطالب سعودي الجنسية، وايضا لابد أن يكون حاصلا على الشهادة المطلوبة في الفترة المقررة للتقديم، الثانوية العامة أو الشهادة الجامعية، كما لابد أن يتناسب الطول مع الوزن ويكون الطالب مؤهلا طبيا ونفسيا للعمل العسكري والذي يتطلب الكثير من الجهد لأداء الخدمة المتميزة للوطن، كما يجب أن يكون لائقا طبيا وكذلك نفسيا ويكون حسن السير والسلوك ولا يتم قبول من تم إدانته في جرائم مادية أو أخلاقية.

يتم الدخول على رابط وزارة الحرس الوطني لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية يتم قراءة جميع شروط التقديم. يقوم المستخدم بالتسجيل عبر منصة أبشر الإلكترونية بعد اختيار ايقونة الموافقة على جميع الشروط. يقوم بالدخول على بوابة النفاذ الوطني الموحدة. يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة واتباع الخطوات. يتم تأكيد الطلب ثم تسجيل الخروج.

رابط تسجيل كلية الملك خالد العسكرية