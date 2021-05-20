وقف خدمة واتساب لمن لم يوافق على التحديث، قامت شركة واتس آب بالإعلان مؤخرًا عن بدء وقف الخدمة للأشخاص الذين لم يوافقوا على التحديث الأخير المطلوب من التطبيق ومع الوقت ستتوقف الخدمة بشكل تام ولن يمكن للمستخدم التمتع بأي من مميزات واتساب حتى خاصية الموافقة على التحديث لن يصبح المستخدم قادرًا عليها مع الوقت حيث كان من المفترض الموافقة على التحديث قبل تاريخ 15 مايو وفقًا لإعلان منصة واتساب.

وقف خدمات واتساب لعدم التحديث

قامت منصة واتس آب منذ شهر يناير الماضي بالإعلان عن تحديث جديد للتطبيق ودارت الكثير من الشائعات حول التطبيق في أنه سيتمكن من الإطلاع على خصوصية المستخدمين وقامت الشركة بالرد بشكل قاطع على تلك الإشاعات بأن شروط خدمة واتساب الجديدة لن تمس خصوصية وأمان المستخدمين بل هي ربط بين تطبيق فيسبوك وتطبيق واتساب للتعرف على ما يرغب به المستخدم لعرضه في إعلانات فيسبوك.

وأكدت واتساب أن الإطلاع على الرسائل والمحادثة بين الأشخاص خاصية غير مسموحة لأي شخص سوى للطرفين لأن تلك المحادثة تظل مشفرة مما أراح الكثير من الأشخاص وأعطت الشركة مهلة إضافية حتى يوم 15 مايو الماضي للموافقة على تحديث واتساب الجديد والآن تعلن الشركة بدورها عن البدء في متابعة الحسابات التي لم توافق على التحديث لقطع الخدمة بشكل تدريجي عنهم حيث سيسمح لهم بتلقي الإشعارات المكالمات الرسائل لفترة محددة ومع الوقت ستتوقف.

تحذير من شركة واتساب

وحذرت الشركة مستخدمي تطبيق واتساب أن رسالة الموافقة على التحديث قد تظل صفحة دائمة عندما يتم استخدام واتساب وعدم الموافقة سيمنع المستخدم بعد فترة قصيرة على عدم القدرة من استخدام التطبيق ولن يتمكن التطبيق من استقبال الرسائل أو المكالمات.

تطبيقات بديلة عن واتساب

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الماضية الكثير من الآراء حول استخدام تطبيقات بديلة عن واتساب تحمل نفس المميزات ولكن بمستوى أعلى من الخصوصية والأمان وخاصة بعد الرسالة المرسلة لجميع المستخدمين في أحقية فيسبوك في قراءة الرسائل على واتساب ولهذا تم الاتجاه لبعض تلك التطبيقات البديلة مثل تطبيق سيجنال Signal وتطبيق تليجرام Telegram.