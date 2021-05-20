التقويم الدراسي الجديد بالسعودية 1443 بعد تعديله

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التقويم الدراسي الجديد بالسعودية 1443، تقوم وزارة التربية والتعليم السعودية مع بداية كل عام دراسي جديد بوضع مخطط دراسي فيما يعرف بالتقويم الدراسي لتحديد مواعيد الاختبارات والإجازات الفصلية للطلاب والمعلمين وطريقة سير الفصل الدراسي والعام الدراسي ككل وبعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني يرغب الطلاب في معرفة التقويم الدراسي للعام الدراسي الجديد 1443.عودة الدوام الدراسي بالسعودية 1443
وأوضحت وزارة التربية والتعليم من خلال تقويمها الدراسي الجديد بعد تعديله أن بداية العام الدراسي الجديد ستكون في 29 من أغسطس 2021 والموافق 21 من شهر محرم 1443 ومدة الدراسة في الفصل الدراسي الأول هم 16 أسبوع وكذلك الفصل الدراسي ليصبح إجمالي أيام الدراسة للطلاب هو 179 يوم على أن تكون بداية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول في 19 من شهر ديسمبر 2021 أما عن اختبارات الفصل الدراسي الثاني فتبدأ في 22 من شهر مايو 2022.
مع العلم أن طريقة التعليم في العام الدراسي الجديد عام 1443 لم يتم تحديدها حتى الآن ولن تحدد إلا قبل بدء العام الدراسي نظرًا للظروف الراهنة والمتوترة التي تمر بها جميع المناطق حول العالم والتي تتغير بشكل مستمر وفقًا لمستجدات فيروس كورونا.التقويم الدراسي الجديد بالسعودية 1443
وأما عن التقويم الدراسي للعام الجديد 1443 فهو:
- بداية الدراسة بالفصل الدراسي الأول في 21 من شهر محرم 1443 والموافق 29 من شهر أغسطس.
- إجازة اليوم الوطني بالسعودية في 16 صفر 1443 والموافق 23 من شهر سبتمبر.
- اختبارات الفصل الدراسي الأول في 15 جمادي الأول 1443 والموافق 19 من شهر ديسمبر.
- إجازة الفصل الدراسي الأول في 26 جمادي الأول والموافق 30 من شهر ديسمبر.
- عودة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في 13 جمادي الثاني والموافق 16 من شهر يناير 2022
- إجازة عيد الفطر المبارك في 20 رمضان 1443 والموافق 21 من شهر أبريل.
- الدراسة بعد عيد الفطر في 7 من شهر شوال 1443 والموافق 8 من شهر مايو.
- اختبارات الفصل الدراسي الثاني 21 من شهر شوال 1443 والموافق 22 من شهر مايو.
- إجازة نهاية العام الدراسي 1443 في 3 من شهر ذو القعدة والموافق 2 من شهر يونيو.
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التقويم الدراسي الجديد بالسعودية 1443، تقوم وزارة التربية والتعليم السعودية مع بداية كل عام دراسي جديد بوضع مخطط دراسي فيما يعرف بالتقويم الدراسي لتحديد مواعيد الاختبارات والإجازات الفصلية للطلاب والمعلمين وطريقة سير الفصل الدراسي والعام الدراسي ككل وبعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني يرغب الطلاب في معرفة التقويم الدراسي للعام الدراسي الجديد 1443.عودة الدوام الدراسي بالسعودية 1443
وأوضحت وزارة التربية والتعليم من خلال تقويمها الدراسي الجديد بعد تعديله أن بداية العام الدراسي الجديد ستكون في 29 من أغسطس 2021 والموافق 21 من شهر محرم 1443 ومدة الدراسة في الفصل الدراسي الأول هم 16 أسبوع وكذلك الفصل الدراسي ليصبح إجمالي أيام الدراسة للطلاب هو 179 يوم على أن تكون بداية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول في 19 من شهر ديسمبر 2021 أما عن اختبارات الفصل الدراسي الثاني فتبدأ في 22 من شهر مايو 2022.
مع العلم أن طريقة التعليم في العام الدراسي الجديد عام 1443 لم يتم تحديدها حتى الآن ولن تحدد إلا قبل بدء العام الدراسي نظرًا للظروف الراهنة والمتوترة التي تمر بها جميع المناطق حول العالم والتي تتغير بشكل مستمر وفقًا لمستجدات فيروس كورونا.التقويم الدراسي الجديد بالسعودية 1443
وأما عن التقويم الدراسي للعام الجديد 1443 فهو:
- بداية الدراسة بالفصل الدراسي الأول في 21 من شهر محرم 1443 والموافق 29 من شهر أغسطس.
- إجازة اليوم الوطني بالسعودية في 16 صفر 1443 والموافق 23 من شهر سبتمبر.
- اختبارات الفصل الدراسي الأول في 15 جمادي الأول 1443 والموافق 19 من شهر ديسمبر.
- إجازة الفصل الدراسي الأول في 26 جمادي الأول والموافق 30 من شهر ديسمبر.
- عودة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في 13 جمادي الثاني والموافق 16 من شهر يناير 2022
- إجازة عيد الفطر المبارك في 20 رمضان 1443 والموافق 21 من شهر أبريل.
- الدراسة بعد عيد الفطر في 7 من شهر شوال 1443 والموافق 8 من شهر مايو.
- اختبارات الفصل الدراسي الثاني 21 من شهر شوال 1443 والموافق 22 من شهر مايو.
- إجازة نهاية العام الدراسي 1443 في 3 من شهر ذو القعدة والموافق 2 من شهر يونيو.
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