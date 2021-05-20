الاستعلام عن تقديم التدريب على برنامج stc التعاوني، من الموضوعات التي يسعى الكثير من المواطنين السعوديين البحث عنها، حيث تعتبر شركة stc هي الشركة الرادة في مجال الإتصالات في المملكة العربية السعودية، كما ان برنامج التدريب يهدف إلى تطوير مهارات الخريجين والعاملين في مجال الإتصالات، حيث انها تكسبهم خبرة، وتثقل معرفتهم بسوق العمل واحتياجاته.

الاستعلام عن تقديم التدريب على برنامج stc التعاوني

هناك عدد من الخطوات التي يجب على الباحث عن التدريب ان يقوم بها، حيث يفيد هذا التدريب الخريجين والمشتغلين في المجال، وتتضمن هذه الخطوات:

الدخول على الموقع الرسمي ل شركة إتصالات stc

يتم الإنتقال إلى بوابة التوظيف من الصفحة الرئيسية للموقع.

يقوم المستخدم بالضغط على اختيار “وظائف stc”.

يتم الضغط على أيقونة “التدريب التعاوني وبرامج التدريب”

يقوم المستخدم بالضغط على أيقونة “تقدم الآن”

يقوم المتدرب بإنشاء حساب جديد.

يقوم المتدرب من خلال هذا الحساب البحث عن برامج التدريب حسب الوظيفة.

وبهذا يكون المتدرب قد حصل على طلب التقديم الإلكتروني، للتدريب في شركة إتصالات stc.

شروط تقديم التدريب على برنامج stc التعاوني

لابد ان يتوفر في المتفدم عدد من الشروط خلال التقديم التدريب على برنامج stc التعاوني، ومن بينها:

ان يكون المتدرب سعودي الجنسية، أي من أب وأم سعوديين، حتى لو كان قد نشأ في بلد آخر.

يجب ان يكون المتدرب حسب السير والسلوك، وليس مطلوب على قيد قضية اخلاقية.

ان يكون المتقدم حاصل على مستوى مناسب من اللغة الأجنبية الأولى ( الإنجليزية).

ليس من المشترك ان يكون حاصل على خبرة سابقة.

لابد ان يكون المتدرب متمكن في مجال التواصل، والعلاقات العامة.

ممميزت التدريب في شركة إتصالات stc

هناك اكثر من ميزة تجعل المتدرب يتجه إلى الاستعلام عن تقديم التدريب على برنامج stc التعاوني، ومن بين هذه المميزات:

هناك مكافآت مالية يحصل عليها المتدرب خلال فترة التدريب.

تتميز فترة التدريب أنها تتم على يد خبراء الإتصالات والمحترفين.

يتيح التدريب في شركة stc، توافر بعض فرص العمل للمتدربين المتفوقين، والأكثر تميزاً.

توفر الشركة بعض العروض والخصومات للمتدربين خلال فترة التدريب مثل شروط الحصول على جوال بالتقسيط من اتصالات السعودية stc .

وفي النهاية الجدير بالذكر ان شركة stc قد أعلنت عن رقم خدمة العملاء لشركة STC المجاني وكل طرق التواصل مع شركة الاتصالات STC، حيث يمكن للمتدرب ان يقوم بالإستفسار عن الأشياء التي يريدها من خلال خدمة العملاء.