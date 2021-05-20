10 آلاف سعودي غادروا المملكة مع رفع تعليق السفر

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، عن مغادرة 10452 مواطناً إلى خارج المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية خلال 24 ساعة منذ رفع تعليق السفر صباح الاثنين.
وفي إحصائية على تويتر، قالت الداخلية السعودية إن 4735 مواطناً غادروا جواً 1938 إلى دولة الإمارات، و1545 إلى مصر، و299 إلى قطر، و233 إلى الولايات المتحدة، و165 إلى المملكة المتحدة".
وأضافت أن 5717 مواطناً غادروا عبر 5 منافذ برية "3362 جسر الملك فهد، و689 البطحاء، و673 الحديثة، و325 سلوى، و270 الخفجي".
يذكر أن السعودية رفعت هذا الأسبوع تعليق سفر المواطنين للخارج الذي استمر أكثر من 14 شهراً بسبب جائحة فيروس كورونا، وفتحت المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل.
وبناءً على قرار الجهات الرسمية، يقتصر السماح بسفر المواطنين إلى الخارج على المحصنين الذين تلقوا جرعتي اللقاح، ومن مر 14 يوماً على تلقيهم الجرعة الأولى، والمتعافين من كوفيد 19 خلال أقل من (6) أشهر، وكذلك لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، شريطة أن يقدموا قبل السفر وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر "كوفيد – 19" بالخارج.
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