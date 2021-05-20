ألمانيا تمنع انتخابات الرئاسة السورية على أراضيها

قبل أقل من 24 ساعة على بدء الاقتراع، في الانتخابات الرئاسية السورية في الخارج يوم الخميس، أعلنت السفارة السورية في ألمانيا رفض السلطات الألمانية إقامة الانتخابات في السفارة ببرلين.

وقالت السفارة في برلين "تأسف سفارة الجمهورية العربية السورية في برلين، لاضطرارها إلى الاعتذار من أبناء الجالية السورية الكريمة في جمهورية ألمانيا الاتحادية، لعدم تمكنها من استقبالهم للمشاركة في انتخابات منصب رئيس الجمهورية العربية السورية، لعام 2021 بسبب عدم موافقة السلطات الألمانية، على إقامة هذه الانتخابات في سفارتنا في برلين".

وأضافت السفارة في بيان "تتقدم السفارة بخالص الشكر والتقدير لكل من تواصل معها، وعبر عن رغبته الصادقة والوطنية للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام".

يذكر أن السفارة السورية في برلين، كانت قد نشرت بيانا سابقا، يشير إلى أنه: “تحضيراً للانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في مقر السفارة – برلين يوم الخميس 20 أيار 2021 بين الساعة السابعة صباحاً والساعة السابعة مساءً.

ولفتت حينها إلى عدم استلام وتسليم المعاملات القنصلية، إلا للحالات الطارئة والضرورية فقط يومي الأربعاء والخميس، وتستأنف عملها الاعتيادي يوم الاثنين". ما يكشف أن قرار المنع الألماني قد صدر حديثا، وقد تباينت ردود فعل السوريين المقيمين واللاجئين في ألمانيا، في منصات التواصل الاجتماعي حيال القرار، ما بين مرحب ومندد بقرار برلين منع تنظيم الانتخابات الرئاسية السورية على أراضيها .

يذكر أن مئات آلاف السوريين، يقيمون في ألمانيا، حيث تضاعفت أعدادهم بشكل كبير في ذلك البلد، بعد بدء الحرب السورية وغالبيتهم، من الفارين من ويلات تلك الحرب الممتدة على مدى عقد.