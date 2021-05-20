صافرات الإنذار تدوى فى بئر السبع.. وغارات إسرائيلية شمال غزة

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك بعد دقائق انطلاق صافرات الإنذار فى مدينة بئر السبع وعدة بلدات إسرائيلية، عقب إطلاق صواريخ من غزة، مع بدء اليوم الـ 11 لعملية لعملية "حارس الأسوار" التى تنفذها إسرائيل.
وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلى، أن صاروخا سقط فى مدينة بئر السبع فيما سقط ثلاثة آخرين فى مناطق أخرى.
وقالت طواقم نجمة داود الحمراء، إنها قدمت الإسعافات لـ 345 إسرائيليا و247 مصابا بالصدمة، منذ بداية عملية "حارس الأسوار".
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