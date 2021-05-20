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رقم الدعم الفني لمنصة أبشر للاستفسار عن الخدمات الإلكترونية عبر الموقع أو تقديم شكوى، أو الحصول على معلومات مختلفة من منصة خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية، حيث تقدم من خلالها الوزارة العديد من الخدمات عن بُعد دون الحاجة إلى الحضور إلى مكاتب تقديم الخدمات، وقد تم ربط القطاعات الحكومية بشكبة إلكترونية، لتوفير الوقت والجهد على المراجعين من المواطنين والمقيمين، تحقيقًا لرؤية 2030 التي تهدف إلى ميكنة الخدمات في كافة الهيئات والوزارات، وإتاحتها على مدار الساعة، ونوضح خلال السطور التالية رقم الدعم الفني لمنصة أبشر موضوعات أخرى ذات صلة من خلال موقع ثقفني .رقم الدعم الفني لمنصة أبشر
تقدم منصة أبشر أكثر من 200 خدمة بشكل مجاني وعن بُعد دون الحاجة إلى الحضور إلى مقرات تقديم الخدمات، وأتاحت المنصة رقم خاص بالدعم الفني، للرد على الشكاوى والاستفسارات والاقتراحات التي يحتاج إليها المواطن والمقيم داخل المملكة العربية السعودية، لتعرض هؤلاء إلى مشاكل أثناء التعامل مع المنصة ولا يجدون حلًا لها، لذلك فإن الدعم الفني يقدم الحلول والتسهيلات والرد على الاستفسارات المختلفة، ورقم الدعم الفني هو (8007490000) .خدمات منصة أبشر الإلكترونية
يتم تطوير منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، بشكل مستمر لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتقليل الأعداد الراغبة في الحصول على الخدمات من منافذ تقديمها، والحد من تزوير المستندات الرسمية، وتوفير الوقت والجهد على الجميع، ومن الخدمات التي تقدمها منصة أبشر :
- الاستعلام عن المعاملات.
- الاستعلام عن أحقية القيام بالحج .
- الاستعلام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي.
- الاستعلام عن التأمين الصحي .
- الاستعلام عن التعاميم .
- خدمة بياناتي .
- خدمة طلب وثيقة بدل فاقد .
- خدمة التعريف بتابع .
- خدمة تقدير .
- حجز موعد .
- الإبلاغ عن الوثائق المفقودة .
- المعلومات الشخصية .
- معلومات العنوان .
يتسنى للمواطنين والمقيمين في السعودية، التسجيل في منصة أبشر الإلكترونية، للحصول على الخدمات المختلفة عن بُعد في مختلف القطاعات التابعة لوزارة الداخلية، مثل الأحوال المدنية والجوازات والمرور والسجون وغيرها، ويمكن التسجيل باتباع الخطوات التالية :
- الدخول على منصة أبشر الإلكترونية .
- اختيار الأفراد.
- الضغط على مستخدم جديد.
- تسجيل البيانات المطلوبة.
- الضغط على إقرار الموافقة على الشروط، ثم الضغط على التالي.
- وصول رسالة إلى جوال المستخدم الذي تم التسجيل له، تشمل رمز تأكيد التسجيل.
- تسجيل البيانات المطلوبة لتأكيد التسجيل، ثم الضغط على موافق.
- إنشاء حساب المستخدم – سجل البيانات المطلوبة ثم الضغط على موافق.
- ظهور نموذج التفعيل .
- تعبئة النموذج بكل دقه ثم تقديمه في مركز التفعيل.
الوسوم
رقم الدعم الفني لمنصة أبشر للاستفسار عن الخدمات الإلكترونية عبر الموقع أو تقديم شكوى، أو الحصول على معلومات مختلفة من منصة خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية، حيث تقدم من خلالها الوزارة العديد من الخدمات عن بُعد دون الحاجة إلى الحضور إلى مكاتب تقديم الخدمات، وقد تم ربط القطاعات الحكومية بشكبة إلكترونية، لتوفير الوقت والجهد على المراجعين من المواطنين والمقيمين، تحقيقًا لرؤية 2030 التي تهدف إلى ميكنة الخدمات في كافة الهيئات والوزارات، وإتاحتها على مدار الساعة، ونوضح خلال السطور التالية رقم الدعم الفني لمنصة أبشر موضوعات أخرى ذات صلة من خلال موقع ثقفني .رقم الدعم الفني لمنصة أبشر
تقدم منصة أبشر أكثر من 200 خدمة بشكل مجاني وعن بُعد دون الحاجة إلى الحضور إلى مقرات تقديم الخدمات، وأتاحت المنصة رقم خاص بالدعم الفني، للرد على الشكاوى والاستفسارات والاقتراحات التي يحتاج إليها المواطن والمقيم داخل المملكة العربية السعودية، لتعرض هؤلاء إلى مشاكل أثناء التعامل مع المنصة ولا يجدون حلًا لها، لذلك فإن الدعم الفني يقدم الحلول والتسهيلات والرد على الاستفسارات المختلفة، ورقم الدعم الفني هو (8007490000) .خدمات منصة أبشر الإلكترونية
يتم تطوير منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، بشكل مستمر لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتقليل الأعداد الراغبة في الحصول على الخدمات من منافذ تقديمها، والحد من تزوير المستندات الرسمية، وتوفير الوقت والجهد على الجميع، ومن الخدمات التي تقدمها منصة أبشر :
- الاستعلام عن المعاملات.
- الاستعلام عن أحقية القيام بالحج .
- الاستعلام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي.
- الاستعلام عن التأمين الصحي .
- الاستعلام عن التعاميم .
- خدمة بياناتي .
- خدمة طلب وثيقة بدل فاقد .
- خدمة التعريف بتابع .
- خدمة تقدير .
- حجز موعد .
- الإبلاغ عن الوثائق المفقودة .
- المعلومات الشخصية .
- معلومات العنوان .
يتسنى للمواطنين والمقيمين في السعودية، التسجيل في منصة أبشر الإلكترونية، للحصول على الخدمات المختلفة عن بُعد في مختلف القطاعات التابعة لوزارة الداخلية، مثل الأحوال المدنية والجوازات والمرور والسجون وغيرها، ويمكن التسجيل باتباع الخطوات التالية :
- الدخول على منصة أبشر الإلكترونية .
- اختيار الأفراد.
- الضغط على مستخدم جديد.
- تسجيل البيانات المطلوبة.
- الضغط على إقرار الموافقة على الشروط، ثم الضغط على التالي.
- وصول رسالة إلى جوال المستخدم الذي تم التسجيل له، تشمل رمز تأكيد التسجيل.
- تسجيل البيانات المطلوبة لتأكيد التسجيل، ثم الضغط على موافق.
- إنشاء حساب المستخدم – سجل البيانات المطلوبة ثم الضغط على موافق.
- ظهور نموذج التفعيل .
- تعبئة النموذج بكل دقه ثم تقديمه في مركز التفعيل.
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