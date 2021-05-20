واشنطن تستكمل إجراءات استبعاد السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيان وزارة الخزانة الأمريكية، يتمثل القرار فى رفع جميع القيود المالية عن السودان، ما يفتح الطريق أمام التحويلات البنكية والمالية كافة.

ويستكمل هذا القرار ما بدأته وزارة الخارجية الأمريكية والتى قررت فى ديسمبر من العام الماضى، إزالة القيود المفروضة على السودان فيما يتعلق بدعم الإرهاب على مستوى الدولة.

وقال البيان إن القرار الرسمى لوزارة الخزانة يرفع جميع القيود المفروضة على المعاملات المالية مع السودان، ويسمح بتوريد المعدات الطبية والأدوية والمنتجات الزراعية دون عوائق .

ومن المقرر أن تدخل الوثيقة حيز التنفيذ بشكل رسمى، اليوم الخميس 20 مايو، بعد نشرها فى السجل الفيدرالى.