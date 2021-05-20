المكسيك : 2.000 إصابة جديدة و104 وفيات.. حصيلة كورونا فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أوضحت وزارة الصحة المكسيكية، أن حصيلة الإصابات الكلية بمرض "كوفيد 19" ارتفعت إلى 387 ألفًا و512، فيما وصل إجمالى الوفيات إلى 220 ألفًا و850 حالة منذ بدء الجائحة.

وترجح الحكومة المكسيكية أن يكون العدد الحقيقى للمصابين أعلى بكثير مما يتم رصده، فيما تشير بيانات إلى أن الحصيلة الفعلية للوفيات أعلى بنسبة 60% مما تظهره البيانات الرسمية.