أمريكا تحذر مواطنيها من السفر إلى هذه الدولة

جدة - نرمين السيد - نصحت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها بعدم السفر إلى دولة أذربيجان بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد فيها، بالإضافة إلى حدة التوترات الحدودية الأخيرة مع أرمينيا.





وقالت الخارجية الأمريكية، فى بيان لها، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأذرية، إن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها أصدر إشعارا صحيا من المستوى الرابع بشأن السفر إلى أذربيجان، مما يشير إلى ارتفاع معدل الإصابات بـ فيروس كورونا هناك. ونصح بيان الخارجية المواطنين الأمريكيين فى أذربيجان بتجنب السفر غير الضرورى إلى الحدود الأذربيجانية الأرمينية، بسبب العمليات العسكرية الأخيرة، لافتا إلى احتمال نشر نقاط تفتيش أو إغلاق هذه الطرق أمام المسافرين دون سابق إنذار.

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