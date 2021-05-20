كورونا يواصل قصف البرازيل .. 79.219 إصابة و2.641 وفاة جديدة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، أوضحت وزارة الصحة البرازيلية، أن حصيلة الإصابات الكلية بمرض "كوفيد 19"، ارتفعت إلى 15.8 مليون حالة، فيما وصل إجمالى الوفيات إلى 441 ألفًا و691 حالة منذ بدء الجائحة.

كورونا فى البرازيل

وتعد البرازيل ثانى أكبر حصيلة لحالات الوفاة جراء الفيروس على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة، كما تأتى فى المركز الثالث من حيث الإصابات بعد أمريكا والهند.

وتؤكد السلطات الصحية أن الإحصائية الفعلية للإصابات والوفيات قد تختلف بدرجة ملموسة عما تشير إليه البيانات الرسمية، لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.