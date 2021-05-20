كورونا يواصل غزو إفريقيا .. تسجيل 4 ملايين و709 إصابات و127 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - كشفت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والتابعة لـ الاتحاد الإفريقى، تسجيل الدول الأعضاء لـ 4 ملايين و709 آلاف إصابة جديدة و127 ألف وفاة بـ فيروس كورونا المستجد.





وأوصت المراكز الإفريقية الدول الأعضاء بالاستمرار فى تعزيز عمليات رصد إصابات فيروس كورونا، وكذلك رصد المتلازمات مثل "الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسى الحاد، ترصد الوفيات السريع، والترصد الجينى لمراقبة تحور الفيروس". جدير بالذكر، أن المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تدعم جميع البلدان الإفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدى لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

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