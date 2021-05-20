مصرع 13 شخصا وإصابة 45 جراء انقلاب حافلة فى باكستان

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم الخميس، أن الحادث وقع عندما كانت الحافلة فى طريقها من مدينة "ملتان" متوجهة إلى مدينة "كراتشى"، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات، من أجل تلقى العلاج، حيث أن حالة العديد منهم خطيرة.

ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.