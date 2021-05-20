مصرع 9 مدنيين فى انفجار قنبلة جنوب أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية أن الانفجار وقع فى منطقة بشران بمدينة لشكرجاه عندما مرت سيارة مدنية على القنبلة، فيما أصيب طفلان آخران فى الانفجار. ولم تعلن بعد أى جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

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