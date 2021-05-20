بدء عمليات الاقتراع فى الانتخابات الرئاسة السورية بالخارج

جدة - نرمين السيد - بدأت عمليات الاقتراع لانتخابات الرئاسة السورية للمقيمين فى الخارج، صباح اليوم الخميس، فى عدد من السفارات والبعثات والقنصليات السورية حول العالم، وتوافد السوريون مع اللحظات الأولى لفتح صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.





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