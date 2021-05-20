مصرع 13 شخصا في انقلاب حافلة جنوب باكستان

قالت الشرطة الباكستانية، إن حافلة مسرعة انقلبت على طريق سريع في جنوب باكستان، اليوم الخميس، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 راكبا وإصابة 29 آخرين.
قال ضابط الشرطة نديم أحمد إن الحافلة كانت في طريقها من مدينة كراتشي الساحلية إلى بيشاور في الشمال الغربي عندما وقع الحادث في منطقة سوكور بإقليم السند الجنوبي.
قال أحمد إن الحادث وقع على ما يبدو بسبب إهمال السائق.
كان السائق من بين الجرحى. تشيع الحوادث المميتة في باكستان بسبب البنية التحتية السيئة للطرق وتجاهل السائقين لقواعد وقوانين المرور.
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