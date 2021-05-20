موقع بنك التنمية الاجتماعية السعودي للتسجيل على نظام تمويل السيارات المحدد بعدة شروط

رابط موقع بنك التنمية الاجتماعية، من الروابط الهامة لدي العديد من السعوديين، نظراً لما يقدمه البنك من خدمات وبرامج تمويليه متعددة، تخدم العديد من الفئات التي ترغب في التعامل لدي البنك، وقد صرح بنك التنمية الاجتماعية عن انطلاق نظام تمويل السيارات بحد أقصي 150 ألف ريال سعودي، وحدد عدة شروط لا بد من توافرها لدي العميل لإتمام القرض، وقد أوضح البنك أن هذا النظام مخصص للأفراد القادرين على العمل، وكذا الراغبين في زيادة الدخل الشهري بصورة أمنه، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” نوضح لكم الرابط الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية، والشروط التي تم وضعها للحصول على التمويل.

الدخول على الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية “len.sdb.gov.sa“.

الضغط على مربع الدخول بواسطة بوابة النفاذ الوطني الموحد.

كتابة اسم المستخدم.

تسجيل كلمة المرور.

كتابة الرمز المرئي الموجود اسفل الشاشة.

الضغط على تسجيل دخول.

رابط دخول الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعيةالتسجيل في تمويل السيارات

للحصول على تمويل السيارات الذي أتاحه بنك التنمية الاجتماعية، لابد من التسجيل الإلكتروني من خلال الرابط الموضح بعاليه، ويتم التحقق من أهلية العميل، ويقوم العميل باستكمال البيانات والنماذج المطلوبة إلكترونياً، ثم إرسال المستندات التي يطلبها البنك إما بالبريد أو إلكترونياً للتحقق من صحتها، والبت في طلب التمويل ليصرف للعميل أو الوكيل عنه.

أن يكون المتقدم للحصول على التمويل سعودي الجنسية. ألا يقل عمر المتقدم على التمويل عن 20 عاماً هجرياً، ولا يزيد عن 60 عاماً هجرياً وقت التقديم سواء للعميل أو الكفيل المدنيين، و65 عاماً هجرياً للمتقاعدين. ألا يكون المتقدم على التمويل مدين بقرض آخر لبنك التنمية الاجتماعية. ألا يكون الدخل الشهري أكثر من 14 ألف ريال. أن يكون هناك ضمان مقدم من طالب التمويل يغطي قيمة التمويل. أن يتم اجتياز الفحص الائتماني. ألا يتم تجاوز فترة التمويل عن 60 شهراً. أن يكون لدي المتقدم على التمويل رخصة قيادة سارية المفعول. عدم وجود مخالفات مرورية. أن يكون مسجل في أحد شركات توجيه المركبات المعتمدة. التأمين على المركبة.

شروط الحصول على تمويل السيارات من بنك التنمية