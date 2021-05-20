رابط التسجيل في إعانة البحث عن عمل من برنامج حافز 1442

التسجيل في إعانة البحث عن عمل التي أقرها مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية أمس، من الأمور التي يبحث عنها الكثير ممن هم في بحث دائم عن وظيفة مناسبة، ويعد الهدف الأساسي من تنظيم إعانة البحث عن عمل هو الوقوف بجانب الباحثين عن العمل ودعمهم وتحفيزهم للانخراط في سوق العمل، وتنظيم صرف الإعانة المقدمة وتقديمها للمستحقين، فضلًا عن العمل عل تنظيم المسؤوليات والالتزامات التي تقع على عاتق الطرفين المشاركين، وهم الباحثين عن عمل وصندوق تنمية الموارد البشرية وتوضيح الحقوق لكلا الطرفين.

رابط التسجيل في إعانة البحث عن عمل

نص تنظيم إعانة البحث عن عمل على طريقة ورابط التسجيل في إعانة البحث عن عمل، والتي تكون إلكترونيًا عبر الرابط الرسمي صندوق تنمية الموارد البشرية، أو من خلال المنصات الإلكترونية التي يعتمدها الصندوق، وقد حدد التنظيم بعض الضوابط التي يجب على مقدمي طلبات إعانة العاطلين عن العمل بعد تسجيل حافز البحث عن عمل، أهمها:

الالتزام بالموعد الذي يحدده الصندوق لتقويم طلب الإعانة.

العمل على تقديم كافة المستندات التي يطلبها صندوق الموارد البشرية أو الجهة المخولة بذلك، مع الالتزام بالطريقة التي يحددها.

الالتزام بالتعليمات الواردة من الصندوق أثناء دراسة طلب إعانة البحث عن العمل.

الرد على طلب الإعانة من قبل الصندوق يكون في خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب، وفي حالة الرفض يقدم أسباب عدم الأهلية.

عند تسجيل حافز البحث عن عمل يشترط مراعاة نصوص المواد التي تقر بالتقديم قبل مرور عامين على انتهاء التعليم أو التدريب، وكذلك نص المادة الخاص بالتقديم بعد مرور عامين على التوقف عن العمل سواء في القطاع العام أو الخاص.

شروط التقديم في إعانة العاطلين عن العمل

يتم الموافقة على طلب التسجيل في إعانة البحث عن عمل من خلال التسجيل في حافز إذا توفرت الشروط التالية:

الجنسية السعودية، والإقامة الدائمة وفقًا لشروط اللائحة.

القدرة والجدية في البحث عن العمل.

التفرغ بمعنى عدم شغل وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

العمر لا يقل عن 20 عام ولا يزيد عن 40 عام.

الدخل الشهري أو الممتلكات لا تزيد عن الحد المانع لاستحقاق إعانة العاطلين عن العمل.

عدم استحقاق معاش الضمان أو المعاش التقاعدي، أو أية مخصصات مالية كتعويض عن التوقف عن العمل.

ألا يكون عناك نشاط تجاري خاص بالمتقدم.

آلية صرف إعانة البحث عن عمل

وضحت المادة الثالثة من تنظيم إعانة البحث عن عمل آلية صرف إعانة البحث عن عمل لمدة 15 عام، كالتالي:

أول أربعة أشهر 2000 ريال سعودي.

الأربعة أشهر التاليين 1500 ريال سعودي.

الأربعة أشهر اللاحقين 1000 ريال سعودي.

آخر ثلاثة أشهر من مدة صرف إعانة البحث عن عمل 750 ريال سعودي.

إرشادات مقدم طلب الحصول على الإعانة

نصت مواد تنظيم إعانة البحث عن عمل على مجموعة من التعليمات الواجب الالتزام بها عند التسجيل في إعانة البحث عن عمل، أهمها:

الالتزام بالموعد المحدد من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية أو الجهة التي يفوضها الصندوق من أجل تقويم طلب الحصول على الإعانة.

الحرص على تقديم كافة المستندات الرسمية المطلوبة بالطريقة التي تحددها جهة التقييم.

الالتزام بكافة التعليمات التي يصدرها الصندوق في حدود لائحة تنظيم إعانة البحث عن عمل.

يقوم الصندوق بإشعار المتقدمة بنتيجة القبول في خلال شهرين، وفي حالة الرفض لابد من إبداء أسباب الرفض.

في النهاية نكون قدمنا الشروط التي يجب أن يلتزم بها مقدم طلب الحصول على إعانة البحث عن العمل عند التسجيل في حافز البحث عن عمل، بالإضافة إلى شروط استحقاق الإعانة المقررة، فضلًا عن رابط التسجيل في إعانة البحث عن عمل.