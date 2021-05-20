الدفاع المدني في غزة يناشد دولا من بينها الأردن إسناده بالمعدات والإمكانات

دوت الخليج :- ناشد جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، الأربعاء، دولا كثيرة من بينها الأردن، من أجل دعم الجهاز وإسناده بالمعدات، في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي وقصفه مختلف مناطق القطاع.
وقال الدفاع المدني بغزة: "ندعو للضغط على الاحتلال من أجل السماح بإدخال كل ما نحتاج إليه من معدات وإمكانات".
وأضاف: "نتوجه للإخوة في مصر وقطر والأردن والعواصم العربية والإسلامية بضرورة توفير الدعم العاجل".
وكالات
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