أبو الغيط لـ عزام الأحمد: أحداث غزة كشفت وجه إسرائيل الحقيقى أمام العالم

جدة - نرمين السيد - استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، صباح اليوم الخميس، عزام الأحمد القيادى الفلسطينى وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتناول اللقاء آخر مُستجدات الأوضاع بالأراضى الفلسطينية فى ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية العشوائية على قطاع غزة.





وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن أبو الغيط استمع لعرضٍ مفصل قدمه الأحمد حول التطورات الأخيرة على الصعيدين الميدانى والسياسى، وخصوصا ما أدت إليه المواجهات، ووحشية الاحتلال الإسرائيلى فى قمع الفلسطينيين واستهداف المدنيين، من توحيد الشعور الفلسطينى فى كل أرجاء الأراضى المحتلة، بل ولدى الفلسطينيين فى داخل إسرائيل.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط أكد خلال اللقاء أن المواجهات الأخيرة، سواء فى القدس أو فى قطاع غزة أو غيرها من الأراضى المحتلة، قد أسهمت فى كشف وجه إسرائيل الحقيقى أمام الرأى العام العالمى، ووضعت القضية من جديد فى سياقها الصحيح وهو استحالة عيش ملايين الفلسطينيين تحت نظام للفصل العُنصرى يعمل وفق أجندة يمينية متطرفة تهدف إلى طرد الناس من بيوتهم وإحلال مستوطنين مهووسين محلهم.

ونقل المصدر عن أبو الغيط قوله إن الالتفاف حول القضية قد وحد الفلسطينيين، ومن ورائهم العرب جميعا، وأن من المهم البناء على هذه اللحظة والحفاظ على الزخم الحالى من أجل كسب معركة الرأى العام العالمى.