وكالة الطاقة الذرية تصدر تقريرا بشأن إيران خلال أيام

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، إنها لا تزال تجري محادثات مع إيران بشأن تمديد اتفاق مراقبة المواقع النووية لثلاثة أشهر، مضيفة أنها ستصدر تقريرا بهذا الشأن في غضون أيام.

وذكرت الوكالة في بيان “تجري الوكالة وإيران مشاورات في الوقت الراهن فيما يتعلق بتطبيق التفاهم القائم”، مشيرة إلى أن الاتفاق المبرم في 21 فبراير شباط “لا يزال ساريا”.

وتابعت “سيقدم المدير العام تقريرا لمجلس محافظي (الوكالة) في الأيام المقبلة”.