الصحة العالمية: اللقاحات المرخصة فعالة ضد جميع سلالات كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن اللقاحات المتاحة والمعتمدة حاليا فعالة ضد “كل متحورات فيروس” كورونا، فيما دعت إلى مواصلة التحرك “بحذر” في مواجهة كوفيد-19.
ورغم أن الوضع الصحي في أوروبا يشهد تحسنا، ما زال يجب تجنب السفر الدولي “في مواجهة تهديد مستمر وشكوك جديدة” كما حذر هانز كلوغه مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، خصوصا تلك المرتبطة بالنسخة الجديدة من الفيروس والتي اكتشفت في الهند لكنها انتشرت إلى دول أخرى.
وقالت كاثرين سمولوود مسؤولة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في أوروبا “إن الوباء لم ينته بعد”.
وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، انخفض عدد الإصابات الجديدة بنسبة 60% في شهر واحد في كل أنحاء المنطقة التي تغطي جزءا من آسيا الوسطى، من 1,7 مليون في منتصف أبريل/نيسان إلى 685 ألفا الأسبوع الماضي.
وأوضح كلوغه “نحن نسير في الاتجاه الصحيح، لكن يجب أن نبقى يقظين (…) قد تؤدي زيادة التنقل والتفاعلات الجسدية والتجمعات إلى زيادة انتقال العدوى في أوروبا”.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتزامن رفع القيود الاجتماعية مع زيادة الجهود من حيث إجراء الفحوص وعمليات التتبع والتلقيح.
وقال كلوغه “ليس هناك انعدام كلي للأخطار. قد تكون اللقاحات ضوءا في نهاية النفق، لكن يجب ألا يعمينا هذا الضوء”.
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