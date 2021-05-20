انت الان تتابع تفاصيل خبر الهيئة العامة للطيران المدني السعودي يصدر بيانا إلى شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بيانا على موقعها الإلكتروني إلى شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة تتعلق بتسجيل بيانات المسافرين المحصنين الذين تلقوا جرعتي لقاح كوفيد 19 كاملين من غير المواطنين والفئات المستثناة القادمين إلى المملكة في البوابة الإلكترونية المخصصة للقاحات كرونا قبل وصولهم وذلك من خلال الرابط الإلكتروني:

https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home

وأضافت الهيئة أن هذه الخطوة تسهم في تسهيل إجراءاتهم عند الوصول، وذلك لمن أتم كافة الإجراءات النظامية للقدوم إلى السعودية .

وتبين الهيئة أن هذه الخدمة تأتى بتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة العامة للطيران المدني، ووزارة الصحة، وشركة علم .

وعقب إصدار الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تعليماتها إلى جميع شركات الطيران المدني بتسجيل بيانات المسافرين المحصنين غير السعوديين والفئات المستثناة في البوابة الإلكترونية التي تربط معلومات المسافرين مباشرة بتطبيق توكلنا لإنهاء دخولهم إلى ارضي المملكة عبر المنافذ الدولية المختلفة برا وجوا وبحرا، القادمين من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها .

زادت معدلات البحث عن البوابة الإلكترونية المختصة بتسجيل لقاح فيروس كورونا من قبل المسافرين المحصنين الذين قاموا بإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة لدخولهم المملكة العربية السعودية .

ويذكر أنه في يوم الاثنين الموافق 17 مايو 2021 قررت المملكة فتح جميع منافذها المختلفة البرية والبحرية والجوية أمام حركة المسافرين بعد إغلاق دام اكثر من عام وأربعة اشهر في محاولة منها لكبح تفشي فيروس كورونا .