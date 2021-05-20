انت الان تتابع تفاصيل خبر تطبيق صحتي السعودي يكشف عن العمر المسموح به لأخذ لقاحات كورونا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يوضح “تطبيق صحتي” التابع لوزارة الصحة السعودية العمر المسموح به لأخذ أي جرعة من اللقاح لمنع حدوث وباء كورونا في المملكة، حيث يشير إلى أن العمر 18 سنة وأقل من ذلك العمر يجب ألا يأخذ الجرعة، وأثناء عملية الاستفسار والاستجواب، أكد التحقيق أيضًا أن الأطفال دون سن السابعة لم يتم اختبارهم بحثًا عن الفيروس.

ما هو تطبيق صحتي

تطبيق صحتي موقع آمن على الإنترنت، بتحميل تطبيق صحتي لأجهزة الآيفون من متجر آبل أو إيفون ستور، يمكنك الوصول بسهولة إلى معلوماتك الصحية الشخصية من أي مكان على جهازك الذكي 24 ساعة في اليوم.

يمكن للمرضى عرض الخدمات المختلفة وتنفيذها، مثل إدارة المواعيد، وعرض التقارير الطبية الخاصة بك، والاتصال بعلاقات المريض، وما إلى ذلك.

أنت فقط، يمكنك الوصول إلى حسابك في “صحتي”، ما لم تمنح حق الوصول للآخرين؛ إذا كان أفراد عائلتك أقل من 18 عامًا، يمكنك أيضًا الوصول إلى حساباتهم.

وزارة الصحة السعودية : ارتفاع أعداد جرعات كورونا

وذلك عندما ذكرت وزارة الصحة السعودية أن عدد لقاحات الكورونا التي تم تطعيمها في مراكز التطعيم بالسعودية تجاوز 12 مليونا و100000 جرعة، وتجاوز الاستخدام اليومي 146000، والمعدل لكل 100 فرد 34.80 وهو ما يعكس ذلك. الاهتمام بجميع الفئات وتم تطعيم جميع المقيمين والمقيمين والمقيمين في أراضي المملكة العربية السعودية.

من جهة أخرى، تحذر وزارة الداخلية المواطنين من الإهمال والتقصير لتجنب اتخاذ الإجراءات الوقائية والوقائية ضد الوباء بسبب التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، فيما تحذر وزارة الداخلية المخالفين من مزيد من الإجراءات العقابية.

يوضح تطبيق صحتي أنه لن يتم إجراء اختبار فيروس كورونا على الأطفال دون سن 7 سنوات.

جدير بالذكر أن عدد لقاحات فيروس كورونا الملقحة في مراكز التطعيم بالسعودية يتجاوز 12 مليونا و100 ألف، والعدد اليومي يتجاوز 146 ألف والعدد لكل 100 فرد 34.80.

تقديم طلب الحصول على لقاح كورونا عبر الإنترنت

املأ نموذج الطلب عبر الإنترنت عن طريق إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة.

أدخل رمز التحقق الموضح في نموذج الطلب.

بعد مشاهدة البوابة ، حدد “صواب” في المربع لقبول شروط وأحكام البوابة وسياسة الخصوصية.

انقر فوق “التالي”، وستتلقى رسالة نصية على رقم الهاتف المحمول الذي تم إدخاله في نموذج الطلب، والتي تحتوي على كلمة مرور لمرة واحدة.

أدخل كلمة المرور المرسلة إليك وانقر فوق “تحقق”.

في حالة الموافقة على طلب التسجيل الخاص بك، ستتلقى رسالة عبر البريد الإلكتروني تحتوي على الرابط يجب عليك النقر فوقه لتفعيل حسابك.

تكلفة الخدمة

ليس هناك أجر مقابل هذه الخدمة.

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