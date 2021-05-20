خطوات إعادة إنشاء كلمة المرور في أبشر السعودية 1443

منصة أبشر الإلكترونية منصة سعودية تعمل على تقديم الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني رقمي لتسهيل الخدمات وإنجاز المهام على المواطنين بالمملكة العربية السعودية، وللدخول إلى منصة أبشر يتم التسجيل باستخدام اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور، فيما يلي نقدم لكم خطوات إعادة إنشاء كلمة المرور في أبشر السعودية 1442.

منصة أبشر الإلكترونية

تم إطلاق بوابة أبشر الإلكترونية من قبل وزارة الداخلية السعودية، وهي منصة تهدف لجراء من خلالها كافة المعاملات والإجراءات المدنية بالمملكة العربية السعودية وخارجها إلكترونيًا بدون الاضرار لزيارة فروع الإدارات والجهات المسؤولة.

كما تعمل منصة أبشر الإلكترونية على مدار الساعة لتقديم خدماتها طوال اليوم 24/24، منذ بداية إطلاقها في 2010 وحتى الآن، ويمكن تسجيل الدخول بسهولة في المنصة عبر شبكة الإنترنت والاستمتاع بكافة خدماتها.

خطوات إعادة إنشاء كلمة المرور في أبشر

يتم إعادة إنشاء كلمة المرور في أبشر السعودية من خلال اتباع بضعة خطوات بسيطة، وهي:

يتم الدخول في بداية الأمر إلى منصة أبشر الإلكترونية عبر الرابط الرسمي للموقع عبر شبكة الإنترنت.

ثم يتم الدخول إلى صفحة إعادة إنشاء كلمة المرور عبر المنصة.

بعد ذلك يتم ملء البيانات المطلوبة بدقة وعناية كل في خانته المخصصة له مثل رقم الهوية ورقم الجوال والرمز المرئي للتحقق من الشخصية.

اتبع التعليمات حتى تحصل على كود المصادقة ليتم من خلاله اعادة تعيين كلمة المرور.

خطوات التسجيل في منصة أبشر

يتم التسجيل في منصة أبشر للتمتع بكافة خدماتها من خلال اتباع ما يلي: