تدمير وكرين لتنظيم داعش فى محافظة ديالى العراقية

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخلية فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم، أن الاستخبارات العسكرية قدمت معلومات دقيقة تفيد بوجود وكرين لعناصر عصابات "داعش" الإرهابية على الحدود الفاصلة بين محافظتى صلاح الدين وديالى.
وأشارت إلى أن عناصر الاستخبارات وقوات مشتركة تحركت نحو الوكرين وتم مداهمتهما وضبط أسلحة ومواد إعاشة وشعارات لعصابات "داعش"، لافتة إلى أن القوات قامت بإتلاف المضبوطات وتدمير وحرق الوكرين.
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