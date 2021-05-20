استهداف حافلة نقل جنود إسرائيلية بصاروخ موجه شمال غزة

جدة - نرمين السيد - وأفادت روسيا اليوم، فى نبأ عاجل، بأنه تم إطلاق صاروخ "كورنيت" على حافلة جنود إسرائيلية فارغة، مشيرة إلى تسجيل إصابة جندى إسرائيلى بجروح طفيفة.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى أفيخاى أدرعى عبر "تويتر" فى خبر عاجل، أنه "تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع نحو باص صغير فارغ كان فى موقف سيارات، ونتيجة لذلك، أصيب جندى بجروح طفيفة من الشظايا حيث كان يقف بالقرب من الباص".