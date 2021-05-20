رابط تسجيل الصف الأول الأساسي الأردن للعام 2021/2022 عبر موقع eserices.moe.gov.jo

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية على موقعها الإلكتروني على تويتر، عن رابط تسجيل الصف الأول الأساسي الأردن، للطلبة الأردنيين وغير الأردنيين من المقيمين، وعن بداية التسجيل ونهاية فترة التقديم للعام الدراسي القادم 2021/2022، وجاء في الإعلان أن التقديم سيكون إلكترونياً للمدارس الحكومية بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، أما التسجيل للمدارس الخاصة ومدارس وكالة الغوث، والثقافة العسكرية سيكون بمقر تلك المدارس مع الأخذ بكافة الإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة الأردنية، ونحن من خلال موقعكم ثقفني، سنقدم لكم رابط التسجيل الإلكتروني والمستندات المطلوبة للتسجيل وكافة التفاصيل المتعلقة بعملية التسجيل.

رابط تسجيل الصف الأول الأساسي الأردن 2022

يمكن لجميع أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم في المدارس الحكومية الدخول على رابط خدمة تسجيل الصف الأول الأساسي التالي ese rices.moe.gov.jo. في المواعيد المحددة للتسجيل من قبل وزارة التربية والتعليم الأردنية والتي سنقدمها لكم داخل المقال.

تسجيل الصف الأول الإبدائي الأردن 2021/2022

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الأردنية السيد الدكتور / أحمد المساعفه، أن الوزارة جهزت موقع التسجيل على أكمل وجه، وعممت كتاباً دورياً الأربعاء 2021/05/19 على جميع مدريات التربية والتعليم في أرجاء المملكة، يتضمن ألية التسجيل وأرقام هواتف اللجنة الفنية للتواصل معها في حالة وجود أي عقبات عند التسجيل للطلاب عبر المنصة الإلكترونية.

الدخول عبر رابط منصة eservices.moe.gov.jo .

. تسجيل الرقم الوطني للأب.

تسجيل رقم الجوال واختيار كلمة مرور مناسبة يتم الاحتفاظ بها لإعادة الدخول على المنصة.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة الخاصة بالطفل المراد التقديم له.

مراجعة البيانات والتأكد من صحتها ثم الضغط على تسجيل وبذالك تتم عملية التسجيل بنجاح.

بداية التسجيل يوم الإثنين الموافق 2021/05/24.

ينتهي التسجيل يوم 2021/07/01.

شهادة ميلاد أصلية موثقة تحتوي على الرقم الوطني. الشهادة الأصلية الخاصة بالمطاعيم للطفل. عدد 6 صور حديثة للطفل مقاس 4*6. شهادة بالكشف الطبي تكون صادرة من مركز طبي معتمد. جواز السفر وإذن الإقامة للمقيمين ويجب أن يكون الجواز وإذن الإقامة ساري المفعول. صورة طبق الأصل من دفتر العائلة للطلبة الأردنيين.

ألية التسجيل في الصف الأول الأساسي إلكترونياًموعد بداية ونهاية التسجيل للصف الأول الأساسيالمستندات المطلوبة عند التسجيل