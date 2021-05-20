موعد صرف رواتب المتقاعدين 1442 شهر مايو في السعودية

يتساءل الكثير من الموطنين عن موعد صرف رواتب المتقاعدين داخل السعودية حيث أشتد البحث حول موعد الصرف للمتقاعدين مع اقتراب نهاية هذا الشهر، حيث أنه يتم صرفها للأشخاص الذين يزيد عمرهم عن 60 عام، حيث أنه في ذلك الحين لا يستطيع الشخص أن يقوم بأعمال توفر له قوت يومه، فيسرت له الحكومة معاشاً يصرف منه تعويضاً عن عمله طوال السنوات الماضية لصالح الحكومة السعودية.

وكانت الحكومة قد أجابت على التساؤلات التي وردت من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي عن الموعد المحدد لصرف الرواتب الخاصة بالتقاعد، وتم الإعلان عن أنها تصرف يوم الثلاثاء القادم الموافق الخامس والعشرون من شهر مايو الجاري، حيث وأعلنت الحكومة السعودية بأنه لا يوجد أي تأخير في صرف الرواتب وأنها سوف يتم إيداعها في الموعد المحدد ويمكن الحصول عليها بكل سهولة.

كما تم الإعلان عن الشروط التي يجب أن تتوفر من أجل الحصول على الرواتب الخاصة بالتقاعد وهي:

أن يكون الشخص قد أتم الستين عاماً أو أكثر.

أن يتم تعاقده في عمله مع شركة من شركات التأمينات الخاصة بالعمل لفترة 120 شهر على الأقل.

أن لا يكون لدى الشخص وظيفه أخري أو دخل آخر حتى وإن لم يكن تابع لمؤسسة حكومية.

عندما يكون اليوم المحدد لصرف يصادف يوم أجازه أو عطلة رسمية تقوم الحكومة بتقديم الصرف يوم.

أما إذا كان يصادف يوم الصرف يوم سبت فيرحل إلى الأحد الذي يليه.

وننوه أخيراً أن أن الحكومة السعودية تسعي وتقوم بأقصى جهد مع شركات التأمين السعودية حتى يقوم المواطن بصرف راتبة من التقاعد في يومه المحدد ،حتى لا يشعر المواطن السعودي بإرهاق في الصرف مع كبر سنه.