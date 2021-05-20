رابط وظائف الحرس الوطني 1442 وموعد المقابلة والشروط المطلوبة

رابط وظائف الحرس الوطني 1442، أعلنت منذ قليل وزارة الحرس الوطني، بالمملكة العربية السعودية، عن دعوتها ل77 من المرشحين والمرشحات الذين تم قبولهم، تم دعوتهم إلى المقابلة الشخصية، لتحديد الأسماء النهائية التي سوف يتم اختيارها لوظائف وزارة الحرس الوطني، وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق، عن فتح باب التوظيف للعديد من الوظائف الشاغرة، على بند التشغيل والصيانة، وذلك وفق شروط وضوابط معينة، وقد اختارت الوزارة 77 من الرجال والنساء للمقابلة الشخصية، وفيما يلي عبر موقع ثقفني ومن خلال هذا المقال نستعرض معكم تفاصيل هذا الخبر، من موعد إجراء مقابلات وزارة الحرس الوطني 1442، والشروط والمستندات المطلوبة.

رابط وظائف الحرس الوطني 1442

تم ترشيح 77 من الرجال والنساء لإجراء المقابلة الشخصية ومطابقة المستندات المرفقة، تمهيداً لإتمام التوظيف، وكانت الوزارة قد اشترطت في الإعلان السابق، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وألا يقل العمر عن 18 عام ولا يزيد عن 40 وأن يجتاز المقابلة الشخصية، وفيما يلي رابط وزارة الحرس الوطني وتذكير بشروط المسابقة.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

لا يزيد العمر عن 40 ولا يقل عن 18 عام.

اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.

اجتياز الكشف الطبي وأن يكون لائق طبياً.

حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة.

ألا يكون قد تم إحالته على التقاعد من أي جهة حكومية.

الخبرات السابقة لا بد أن تكون في نفس مجال العمل المتقدم له وأن تكون هذه الخبرات معتمدة من الجهة التي عمل بها وموثق بها الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية.

لا بد من تحديد الوظيفة في طلب التوظيف المقدم وعدم اختيار أكثر من وظيفة ومن يفعل ذلك يعرض نفسه للاستبعاد.

أن يكون المتقدم مسجل في برنامج “ساعد” للباحثين عن عمل لحاملي الثانوية العامة فما فوق.

إحضار أصل وصورة من الهوية الوطنية.

عدد ثلاث صور شخصية.

الحضور لإجراء المقابلة في المواعيد المحددة وعدم الحضور يعد تنازل عن الرغبة في الترشيح.

إحضار أصل شهادة التخرج موضح بها التقدير العام والنسبة المئوية وتاريخ التخرج.

إحضار معادلة التعليم العالي للحاصلين على الشهادة من خارج المملكة.

السجل الأكاديمي وصورة منه.

الحضور إلى إجراء المقابلة عند تمام الساعة الثامنة ونصف صباحاً.

الأوراق والشروط المطلوبة عند إجراء المقابلة