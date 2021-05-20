فوائد ماء الورد كيفية صنعه في المنزل لتعزيز ترطيب بشرتك والعناية بها

فوائد ماء الورد الضروري يوميًا في كل منزل، هذه الزهرة الرومانسية الخالدة والعطرة لها العديد من الفوائد لرفاهيتنا بشكل عام وهذا هو سر جمال الأجيال العديدة التي سبقتنا اليوم، لا يزال بإمكاننا رؤية كبار السن في عائلتنا يستخدمون ماء الورد لمعظم مشاكل البشرة والرعاية الصحية، تركيبة ماء الورد تجعله مثاليًا للاستخدام اليومي متعدد الأغراض، ومع المزيد من النساء الأصغر سناً اللواتي يبحثن عن العناية الطبيعية بالبشرة، هناك بحث يومي في السوق المنتجات التي تحتوي على ماء الورد، مع وجود مكونات معالجة قليلة أو معدومة، فإن ماء الورد ليس مفيدًا لبشرتنا فحسب، بل إنه مفيد أيضًا للبيئة كمكون رئيسي لمعظم منتجات العناية بالبشرة والمكياج ، يمكننا أن نرى ماء الورد يهيمن على صناعة التجميل في عام 2021.

ما هو ماء الورد؟

من فوائد ماء الورد انه منعش ومعطر دائمًا هو سائل بنكهة الورد يتم إنشاؤه عن طريق تقطير بتلات الورد ويُعرف ماء الورد، المستخرج من العديد الدول خاصة الأسيوية بخصائصه المفيدة للغاية للبشرة والشع، يعتبر ماء الورد المنتج المثالي متعدد الأغراض رائعًا للطبخ والعناية بالبشرة والعناية بالشعر وحتى العطور، خصائصه المرطبة والمهدئة تجعله عنصرًا أساسيًا في معظم الأسر، ماء الورد هو دواء قابض طبيعي يوازن ويساعد على استعادة مستويات الحموضة في الجلد ويمنح بشرتك مظهرًا منتعشًا ومتساويًا، واشتهرت كليوباترا إحدى أكثر الشخصيات التاريخية شهرة بجمالها، باستخدام الرذاذ المنعش في العناية ببشرتها في مصر القديمة، من الآمن القول أن فوائد ماء الورد موافق عليها من قبل الملكة.

فوائد ماء الورد للبشرة

يحتوي ماء الورد على فوائد كثيرة ومن أهمها:

يحتوي ماء الورد على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل الاحمرار والتهيج وحب الشباب والأكزيما.

يحتوي ماء الورد على درجة حموضة متوسطة تبلغ 5.5 والتي يمكن أن تساعد في استعادة درجة الحموضة الطبيعية لبشرتك، مقارنة بالصابون والمنظفات العادية وسيساعد الحفاظ على مستوى الأس الهيدروجيني بشرتك على التحكم في الدهون الزائدة وتقليل الالتهابات البكتيرية.

ماء الورد هو الكأس المقدسة الأساسية لجميع الأشخاص الذين يعانون من جفاف الجلد. يساعد بشرتك على الترطيب والانتعاش والترطيب دون التسبب في أي نوع من التهيج أو التفاعل.

إذا كنت عرضة للإصابات، فهذا هو الحل الأمثل لك، ويحتوي ماء الورد على خصائص عالية مضادة للبكتيريا يمكن أن تساعد في التئام الندبات والجروح وتغير اللون.

ماء الورد غني بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تقوية خلايا الجلد وتجديد أنسجة الجلد التي يمكن أن تساعد في تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

يساعد في تنظيف المسام

ماء الورد مثالي للبشرة الحساسة يمتلك مادة قابضة تساعد على تنظيف المسام بعمق وتوحيد لون بشرتك.

يعالج التهابات فروة الرأس الخفيفة ويقلل من قشرة الرأس

الخصائص المغذية والمرطبة لماء الورد رائعة للعناية بالشعر، ويمكن أن يساعد دمجه في العناية بالشعر على تهدئة التهابات فروة الرأس الخفيفة والتخلص من قشرة الرأس، كما أنه بلسم رائع ويساعد في نمو الشعر.

من فوائد ماء الورد أنه يقلل من انتفاخات تحت العين

هل تشاهد الشراهة في وقت متأخر من الليل عينيك منتفخة؟ لدينا حل لك، من فوائد ماء الورد هو تقليل الانتفاخ ويمكن أن يعطي تأثيرًا ترطيبًا وتبريدًا مثاليًا لمنطقة أسفل العين، فقط خذ قطعة من القطن ورش ماء الورد عليها وضع الضمادات بعناية على عينك، اتركه لمدة 5 دقائق ويمكنك على الفور اكتشاف التوهج المنعش.

كيفية صنع ماء الورد

وقت التحضير: 5 دقائق

وقت الطهي: 30 دقيقة

الورود العضوية (6-7 سيقان)

ماء مقطرة

زجاجة رذاذ

قم بإزالة البتلات من الورود وجمعها في وعاء، بعد ذلك نظف البتلات بالماء الفاتر لإزالة أي مبيدات وبقايا. أضف البتلات التي تم تنظيفها في قدر كبير وأضف الماء المقطر، ما يكفي لتغطية البتلات، تأكد من عدم إضافة الكثير من الماء لأنه يمكن أن يخفف ماء الورد. على نار خفيفة أو متوسطة، اجعل الماء يغلي ببطء وقم بتغطيته بغطاء. اترك المزيج ينضج لمدة 25-30 دقيقة أو حتى تفقد البتلات لونها وتتحول إلى اللون الوردي الباهت. بمجرد أن يصبح ماء الورد جاهزًا، صفي المزيج وافصل البتلات عن الماء. بمجرد أن يبرد، اسكب ماء الورد في برطمان زجاجي واحفظه في مكان بارد وجاف. إذا كنت ترغب في استخدام ماء الورد كتونر، يمكنك وضع الخليط في زجاجة رذاذ لتطبيق أسهل وبدون مجهود.

مكونات:تعليمات

طرق مختلفة لاستخدام ماء الورد

توجد العديد من الطرق المختلفة لإستخدامت ماء الورد وكل شخص والطريقة المناسبة له لاستخدامها ومن بين اهم الطرق مايلي:

قناع الوجه

يمكن أن تمنحك إضافة بعض ماء الورد إلى قناع وجهك ترطيبًا إضافيًا، اخلطي ملعقتين كبيرتين من ماء الورد في قناع الوجه المفضل لديك وامزجيها بالمحتويات المتبقية، ضعي قناع الوجه كالمعتاد.

قناع الشعر

ماء الورد مفيد لفروة رأسك ويمكن أن يفعل المعجزات لشعرك الفاتن. ما عليك سوى رش ماء الورد على شعرك المغسول حديثًا وتثبيته بالبلسم المفضل لديك. يمكن أن يساعد ذلك في تهدئة فروة رأسك من أي تهيج ويمكن أن يمنح شعرك لمعانًا طبيعيًا.

تونر للوجه

لكل محبي العناية بالبشرة، ماء الورد هو أفضل مصدر للترطيب ومضادات الأكسدة لإشراقة صحية وهو مناسب لجميع أنواع البشرة، يمكن لهذا الرذاذ أن ينعش بشرتك بسهولة في أي وقت من اليوم، استخدميه بعد منظفك وضعيه فورًا باستخدام المرطب المفضل لديك لحبس الرطوبة في الداخل.

استخدميه كعطر

عطر طبيعي لتحقيق الفوز المطلق! برائحته السماوية ، يعمل ماء الورد كبديل رائع للعطور الطبيعية. لن يظل هذا الزي المفضل لديك أو يتسبب في تغير اللون ويمكن أن يوفر أفضل بداية ليومك منعشة.

ضباب الوسادة

بخلاف الفوائد العظيمة للبشرة، فإن رائحة الورد رائعة لتهدئة عقلك ويمكن أن تساعدك على الاسترخاء من عملك المحموم، يمكنك رش بعض ماء الورد على وسادتك، مما يساعدك في الحصول على نوم جيد ليلاً، سيساعدك هذا على الاسترخاء بسهولة وعدم التفاعل مع بشرتك مثل معظم ضباب الوسائد الأخرى.

إيجابيات وسلبيات صنع ماء الورد

في الأسفل، يمكنك رؤية قائمة إيجابيات وسلبيات (مميزات وعيوب) صنع ماء الورد.

انها سهلة الصنع.

مثالي لمعظم أنواع البشرة.

يمكن استخدامه بطرق مختلفة لمختلف مشاكل البشرة ونمط الحياة.

لا يمكن تخزينها لفترة طويلة.

قد يكون رد الفعل للأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الزهرة.

الايجابياتسلبيات

أسئلة وأجوبة عن فوائد ماء الورد

س: ما هو أفضل وقت لاستخدام ماء الورد في روتين العناية ببشرتك؟

ج: أي وقت مثالي لبعض الترطيب السريع! ماء الورد مثالي لروتينك اليومي والليل، بعد الغسول، رشي القليل من ماء الورد على وجهك وبعد ذلك يمكنك إضافته بالسيروم أو المرطب المفضل لديك. لكن تأكد من استخدامه فورًا بعد استخدام البخاخ لقفل الرطوبة. إذا شعرت بتعب بشرتك وجفافها خلال النهار، يمكنك دائمًا رش الرذاذ على وجهك للحصول على توهج متجدد فوريًا.

س: ما هي مدة صلاحية ماء الورد محلي الصنع؟

ج: لا تتمتع مياه الورد المصنوعة في المنزل بفترة صلاحية عالية مقارنة ببدائلها الجاهزة. يضمن صنعه في المنزل عدم وجود أي مواد حافظة أو مواد كيميائية يمكن أن تساعده على البقاء لفترة أطول. يجب استخدام ماء الورد محلي الصنع في غضون 7 أيام من صنعه إذا تم تخزينه في درجة حرارة الغرفة، يمكن تخزينها في الثلاجة لمدة تصل إلى شهر وفي الفريزر لمدة تصل إلى عام لكي تكون فوائد ماء الورد أكثر نجاعة.

س: هل ماء الورد آمن لجميع الفئات العمرية؟

ج: نعم! ماء الورد مثالي للأشخاص من جميع الأعمار وأنواع البشرة. نظرًا لأنه مصنوع في المنزل ، فإنه يفتقر إلى أي نوع من المواد الحافظة أو المواد الكيميائية الضارة التي يمكن أن تضر بشرتك. يمكن للرذاذ اللطيف لماء الورد أن يكون مهدئًا للأطفال الصغار وكبار السن، حيث أنه مناسب لبشرتهم الحساسة. تأكد من أن الشخص الذي يستخدمه لا يعاني من حساسية من الورد أو أي نوع من الزهور لأنها قد تهيج جلده، ولا يستفيد من فوائد ماء الورد.