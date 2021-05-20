الاحتلال يمنع دخول مساعدات طبية أردنية إلى غزة

دوت الخليج :- منعت سلطات الإحتلال، اليوم الأربعاء، دخول شاحنة معدات طبية قادمة من الأردن إلى قطاع غزة، بحسب ما ذكرت إذاعة “كان” الإسرائيلية.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية عن وزارة دفاع كيانها قولها إنه “تم تعليق إدخال الشاحنات من معبر كرم أبو سالم حتى إشعار آخر”.