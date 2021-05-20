دوت الخليج :- منعت سلطات الإحتلال، اليوم الأربعاء، دخول شاحنة معدات طبية قادمة من الأردن إلى قطاع غزة، بحسب ما ذكرت إذاعة “كان” الإسرائيلية.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية عن وزارة دفاع كيانها قولها إنه “تم تعليق إدخال الشاحنات من معبر كرم أبو سالم حتى إشعار آخر”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاحتلال يمنع دخول مساعدات طبية أردنية إلى غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.