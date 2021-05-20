فيديو وصور : وقفة تضامنية مع فلسطين وغزة قبالة السفارة الاسرائيلية

دوت الخليج - : نفذت فعاليات شعبية عصر الاربعاء وقفة تضامنية مغ فلسطين وغزة قبالة السفارة الاسرائيلية في الرابية وسط هتافات وأهازيج ضد الاحتلال . وطالب منفذو الوقفة بنصرة فلسطين وغزة والغاء صفقة الغاز والعلاقات مع اسرائيل . المدينة نيوز سجلت هذه اللقطات فشاهدوها : المصدر : المدينة نيوز- بتول دانو تيكا

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