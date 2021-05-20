غوتيريس: يجب وقف إجلاء الفلسطينيين من القدس الشرقية

طالب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الخميس، إلى "وقف فوري" لإطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، داعيا إلى "وقف إجلاء الفلسطينيين من القدس الشرقية، والأنشطة الاستيطانية غير المشروعة".
وأكد غوتيريس خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، بشأن التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، أنه يجب وقف إجلاء الفلسطينيين من القدس الشرقية والأنشطة الاستيطانية غير المشروعة.
وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة استياءه من الاعتداءات على المواقع الدولية بغزة، مشيرا إلى ضرورة حماية الصحفيين هناك.
كما شدد على مطالبة إسرائيل بإيصال الغذاء والدواء إلى قطاع غزة.
وعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس جلسة استثنائية لمناقشة التصعيد في الأرض الفلسطينية بما فيها القدس، وذلك في أعقاب فشل مجلس الأمن على مدار 3 جلسات طارئة في تبني بيان موحد.
وانعقد الاجتماع بناء على طلب مجموعتي سفراء الدول العربية والإسلامية.
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