جوتيريش: يجب وقف إجلاء الفلسطينيين من القدس الشرقية

جدة - نرمين السيد - طالب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، ب"وقف فورى" لإطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، داعيا إلى "وقف إجلاء الفلسطينيين من القدس الشرقية، والأنشطة الاستيطانية غير المشروعة".





وأبدى جوتيريس خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، بشأن التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، استياءه من الاعتداءات على المواقع الدولية بغزة، مشيرا إلى ضرورة حماية الصحفيين هناك. كما شدد على مطالبة إسرائيل بإيصال الغذاء والدواء إلى قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز". وعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، جلسة استثنائية لمناقشة التصعيد فى الأرض الفلسطينية بما فيها القدس، وذلك فى أعقاب فشل مجلس الأمن على مدار 3 جلسات طارئة فى تبنى بيان موحد. وانعقد الاجتماع بناء على طلب مجموعتى سفراء الدول العربية والإسلامية.

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