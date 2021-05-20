أبو الغيط يدين استهداف مقر الهلال الأحمر القطرى بقطاع غزة

جدة - نرمين السيد - أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن إدانته بأشد العبارات لاستمرار القصف العشوائى الذى تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة، وأكد أن إسرائيل ترتكب كل يوم جريمة جديدة ضد الإنسانية تُضاف إلى سجلها المشين.





ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة عن أبو الغيط قوله إن القصف الذى تعرض له مبنى الهلال الأحمر القطرى فى قطاع غزة، مُخلفاً شهداء وجرحى وخسائر كبيرة، يُمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولى الإنسانى ولأخلاقيات الحرب، ويكشف عن طبيعة المعايير الأخلاقية التى يلتزم بها الجيش الإسرائيلى. وأضاف المصدر أن الجرائم الإسرائيلية ضد المستشفيات والمساكن والمدارس، فضلاً عن المؤسسات الإنسانية والإعلامية، مُسجلة وموثقة، ويتعين أن تتحمل إسرائيل المسؤولية عنها، وأن يُحاسب مرتكبو هذه الفظائع وفقاً لنظام المحكمة الجنائية الدولية التى سبق وأن أعلنت عن أن ولايتها تشمل الأراضى الفلسطينية المحتلة.

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