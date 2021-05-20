شكرى يستقبل نظيره اليونانى بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى‬⁩ نظيره اليونانى ⁧‫نيكوس ديندياس‬⁩، اليوم الخميس، فى القاهرة.



جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى‬⁩ نظيره اليونانى ⁧‫نيكوس ديندياس‬⁩، اليوم الخميس، فى القاهرة. يأتى اللقاء لعقد جلسة مشاورات سياسية للتباحث حول القضايا الثنائية والإقليمية، فى إطار التنسيق مستمر بين ⁧‫مصر‬⁩ و⁧‫اليونان.

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