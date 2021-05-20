ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 230 شهيداً و1710 جريحاً

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 230 شهيداً و1710 جريحاًأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في اليوم الـ11 للعدوان المتواصل على قطاع غزة إلى 230 شهيداً بينهم 65 طفلاً و 39 سيدة و17 مسن بالإضافة الى إصابة 1710 آخرين.

ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" عن الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة، قوله: إن عدد الإصابات جراء العدوان بلغ 1710 إصابة بجراح مختلفة، منها 55 إصابة شديدة الخطورة، و400 إصابة في الأجزاء العلوية منها 153 إصابة في الرأس والرقبة.

وأضاف القدرة: إن من بين الإصابات 470 طفلا و310 سيدة.

وطالب الجهات المعنية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل فتح المعابر لوصول المساعدات الصحية والوفود الطبية وتسهيل حركة الجرحى والمرضى من والى قطاع غزة.

وحذر القدرة، من مخاطر استهداف منظومة الكهرباء في قطاع غزة لما لها من تداعيات خطيرة على عمل المنظومة الصحية وخدماتها الحيوية وتلف الادوية الحساسة والتطعيمات وتعطل الأجهزة الطبية